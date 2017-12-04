«Барс Груп» внедрила мобильную аналитику в министерстве здравоохранения Татарстана

«Барс Груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации Ростех) внедрила мобильную автоматизированную систему контроля аналитических показателей для Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Система предназначена для мониторинга и анализа более 50 статистических и качественных показателей сферы здравоохранения, в числе которых численность населения, заболеваемость населения, мониторинг оборудования, а также для построения отчетов. Показатели визуализируются в виде графиков или таблиц. Это позволяет наглядно представить большой объем информации и оперативно принять управленческие решения Министерству здравоохранения Республики Татарстан и его подведомственным учреждениям (МИАЦ, МО). На сегодняшний день система получает данный из 44 муниципальных районов республики и данные по медоборудованию 21 медицинских учреждений.

«Автоматизация сферы здравоохранения в первую очередь направлена на повышение уровня качества здоровья жителей республики. Благодаря системе Министерство здравоохранения РТ обладает информацией о состоянии охраны здоровья в регионе, оперативно получает интегрированные статистические данные и контролирует оснащенность медицинских организаций необходимым оборудованием», - отметил директор ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики Татарстан Равиль Гарипов.

Интерактивная карта Республики Татарстан, используемая в мобильном приложении, наглядно демонстрирует динамику основных показателей эффективности системы здравоохранения в целевом регионе и по отдельным муниципальным районам.

Среди преимуществ работы системы - повышение качества отображаемой информации, используемой при оценке показателей деятельности учреждений сферы здравоохранения, улучшение эффективности функционирования и контроль деятельности учреждений сферы здравоохранения.