«Ростелеком» представил разработки в области телемедицины для Ямала

«Ростелеком» продемонстрировал платформу по передаче и обработке данных медицинского и телеметрического характера для медучреждений Ямало-Ненецкого автономного округа. Презентация состоялась в рамках практической конференции «Реализация информационно-коммуникационных технологий в ЯНАО», которая прошла в Салехарде 23 ноября.

Разработка позволит подключать и использовать телемедицинские устройства, организовывать взаимодействие между врачами, а также между врачами и пациентами для того, чтобы автоматизировать медицинскую деятельность и обеспечивать оперативное взаимодействие мед. учреждений, что особенно актуально для регионов с удаленным расположением населенных пунктов. При внедрении единой платформы станут возможны дистанционное наблюдение пациентов дома, удаленная диагностика, защищенный доступ к архивным документам пациента из любой точки мира и многое другое. Платформа разрабатывается в рамках реализации госпрограммы «Цифровая экономика» цель которой – развитие и использование цифровых технологий во всех областях жизни.

«Отличительная особенность Ямала – обширность территории, удаленность населенных пунктов округа. Организация дистанционных врачебных консультаций позволит решить вопрос по, например, узконаправленным специалистам, при этом возможна существенная бюджетная экономия, связанная с отсутствием необходимости в очной явке, – отметил директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Александр Оболтин. – Для успешного и оперативного внедрения цифровых технологий важна современная развитая телекоммуникационная инфраструктура, иначе говоря, каналы связи, по которым будет обеспечено взаимодействие элементов системы. Именно поэтому «Ростелеком» и в стране, и в арктическом регионе активно развивает оптические сети связи как для пользователей, так и для корпоративного и государственного сегмента».

В рамках платформы предусмотрено внедрение электронной истории болезни, перевод всего документооборота в цифровой вид, объединение историй в централизованную базу данных. Чтобы карта стала доступна дистанционно – другим врачам из окружного центра или Москвы. Следовательно, даже новый врач сможет посмотреть историю болезни человека и в самые короткие сроки оказать правильную помощь, что актуально в экстренных ситуациях.

«Ростелеком» имеет огромный опыт реализации крупных проектов регионального и федерального уровня во всех сферах жизнедеятельности: информатизация образования, здравоохранения, ЖКХ, безопасности, транспорта, экологии, информационной безопасности. Компания является разработчиком национальной облачной платформы и имеет собственную телекоммуникационную инфраструктуру.