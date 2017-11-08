В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G

«Ростелеком», «Таттелеком», Huawei и Министерство информатизации и связи Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны определят возможные направления партнерства в области развития 5G.

Свои подписи в документе поставили заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор компании Huawei в России Эйден У и генеральный директор «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин.

Стороны рассмотрят практические вопросы относительно создания в Иннополисе опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G – в частности, использование оборудования широкополосного беспроводного доступа компании Huawei с элементами направления 5G (Massive MIMO). Соглашение является важным этапом практической реализации подписанного в мае 2017 года при участии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова протокола между Министерством информатизации и связи РТ, ПАО «Ростелеком» и ПАО «Таттелеком» - о строительстве опытной зоны сети 5G в Татарстане.

Развернутое покрытие 5G охватит Университет и Технопарк на территории Иннополиса. Создание опытной зоны может включать поставку оборудования и выполнение проектно-изыскательских, монтажных и пусконаладочных работ. Кроме того, важной задачей опытной зоны является исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G, демонстрация коммерческих возможностей и поиск эффективных бизнес-решений.

Технология 5G в будущем призвана стать основным стандартом передачи данных. Она обеспечит более высокую пропускную способность по сравнению с теми, что доступны сегодня, и приблизит создание совершенного мира коммуникаций. Massive MIMO – эта технология, ставшая одним из фундаментальных элементов сетей 5G, которая позволяет увеличить пропускную способность каждой соты в 4-5 раз. В результате этого достигается скорость передачи данных 700-800 Мбит/с и выше.

«Вопросы внедрения на территории Татарстана самых передовых информационно-коммуникационных технологий всегда находят активную поддержку со стороны Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, - отметил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов. - Сеть пятого поколения 5G, которая уже в ближайшее время запускается в тестовую эксплуатацию в городе высоких технологий Иннополис, а в следующем году, во время проведения Чемпионата мира по футболу, и в Казани, будет способствовать повышению инновационно-технологического уровня региона и обеспечит базу для развития «Интернета вещей», беспилотных автомобилей и концепции «Промышленность 4.0» с ее интеллектуальным производственным оборудованием. Кроме того, 5G станет фундаментом развития инфраструктуры для реализации в регионе программы цифровой экономики России».

«Главный ресурс «Таттелекома» - самая большая и мультиформатная сеть передачи данных в Республике Татарстан. Сегодня мы обладаем самыми разветвленными оптическими каналами связи, самым большим в Республике покрытием 4G, самым большим количеством точек публичного Wi-Fi, а в ближайшем будущем и уникальной технологией 5G, которая должна удовлетворить подключения сотен тысяч устройств, приложений дополненной и виртуальной реальности, в которых для полноценного эффекта погружения и присутствия требуется в режиме реального времени передавать огромные объёмы данных, а также другие работающие сценарии услуг «реального времени», как управление беспилотным транспортом, умными городами и т.д. Безусловно, мы с оптимизмом смотрим на наше сотрудничество в этом вопросе с лидерами телекоммуникационной отрасли России – компании «Ростелеком» и одним из мировых лидеров в телекоммуникационной отрасли – компанией Huawei», - сказал генеральный директор «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин.

«Мы очень рады, что вместе с нашими партнерами развиваем направление 5G, которое очень скоро станет базовым стандартом связи и основой для построения совершенного мира коммуникаций. Huawei – признанный лидер в области 5G. Мы состоим в международных организациях, которые занимаются стандартизацией 5G – таких как Международный союз электросвязи, Ассоциация GSM, консорциумы 3GPP и 5G-MoNArch, и совместная работа поможет скорейшей унификации стандарта и его вводу в коммерческую эксплуатацию. Технология 5G будет способствовать не только эволюции широкополосного мобильного доступа, но и созданию бизнеса нового типа, что придаст импульс для развития новых технологий на территории Иннополиса», – сказал генеральный директор компании Huawei в России Эйден У.

«Технология 5G призвана стать одной из опорных в цифровой экономике,

- сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Она будет активно использоваться не только для связи между людьми и их устройствами, но и в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умный дом, умный транспорт и другие для фиксации и передачи параметров и данных от самых различных устройств и источников».