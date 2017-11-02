Современный интернет пришел в московские пункты переливания крови

Департамент информационных технологий города Москвы реализовал проект по строительству волоконно-оптической линии связи для объектов Департамента здравоохранения города Москвы. К услуге подключены все 17 станций и отделений переливания крови столицы. Использование каналов связи с высокой пропускной способностью позволило оптимизировать работу сотрудников станций и тем самым повысить скорость обслуживания доноров.

Инициатором модернизации сети стала ведущий инженер Департамента информационных технологий города Москвы Майя Фурсова, которая является кадровым донором и сдает цельную кровь четыре раза в год: «С технологией dial-up все процедуры перед самой сдачей крови (оформление донора в базе, получение маркеров на кровь и анализы) занимали от 30 до 50 минут, хотя для самой процедуры нужно не более 10 минут. Из-за долгого времени ожидания в очереди кровь сдавало очень мало людей, а пришедшие просто вставали и уходили».

Технология dial-up не позволяла развивать скорость обмена информаций выше 54 Кб/с. После подключения ВОЛС средняя скорость передачи данных выросла до 5 Мб/с. Этого достаточно для оперативной обработки персональных данных при оформлении процедуры сдачи крови и быстрого обмена информацией между учреждениями.

По результатам перевода отделений переливания крови на ВОЛС увеличилась скорость обработки информации о донорах и уменьшилось время ожидания в очереди.