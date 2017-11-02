О готовности патента на работу гостей Москвы проинформирует робот

К виртуальному оператору теперь можно обратиться за информацией о статусе заявления на получение патента, разрешающего трудовую деятельность. В настоящее время робот принимает и обрабатывает более 30 тысяч звонков в месяц. Он распознает человеческую речь и способен ответить на вопрос самостоятельно или перевести на сотрудника справочной службы соответствующей квалификации. «Для того, чтобы получить информацию о готовности документа, достаточно продиктовать виртуальному оператору номер заявления на патент. - рассказал руководитель Общегородского контакт-центра Департамента информационных технологий города Москвы Андрей Савицкий. – В ответ виртуальный оператор сообщит, на какой стадии находится подготовка документа».

Робот совершенствует свое произношение в режиме реального времени; анализирует ударение и интонацию абонентов, а также предлагает администратору системы внести изменения в употребляемые слова. С 1 сентября 2017 года виртуальный оператор использует технологию нейронной сети, что дает большие возможности для распознавания смысла вопроса абонента и построении диалога с ним. Робот принимает обращения в Единую справочную службу Правительства Москвы с июня этого года. Прежде он отвечал на вопросы о графике отключения горячей воды, об изменении тарифов на коммунальные услуги, а также сообщал информацию о ближайших центрах госуслуг «Мои документы» и времени их работы.