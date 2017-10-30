В Цифровом Гербарии МГУ заработала система автоматической геопривязки

Система позволит в кратчайшие сроки привязать сотни тысяч оцифрованных гербарных образцов из коллекции Цифрового гербария МГУ к точным географическим координатам. Разработка создана при поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках проекта «Ноев Ковчег».

Сейчас система ИСТРА работает по двум алгоритмам: по совпадению текстового описания места сбора в этикетке образца с географическим названием и по соответствию даты сбора образца с именем коллектора, собравшего растение. В первом случае, снабдив координатами один из образцов, собранных, например, у Беседки Ветров на Гурзуфской яйле в Крыму ученые получают точные геопривязки для всех растений, попавших в гербарий в этом месте. Во втором случае, результат менее точный – алгоритм привязывает к одной точке все растения, собранные исследователем в тот же день.

«Разработка алгоритма ИСТРА – новый большой шаг к созданию «Атласа флоры России». Она необходима, прежде всего, для работы с многочисленными историческими материалами, собранными за два века существования университетского гербария, — отмечает Алексей Серегин, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник биологического факультета. — А вот образцы, поступившие в Гербарий МГУ за последние 10–15 лет уже почти все имеют точные географические координаты, полученные с использованием портативных навигаторов».

Цифровой гербарий МГУ – крупнейшая в России и в мире база данных о разнообразии и распространении растений, основанная на сведениях о 786 тысячах образцов из Гербария имени Д.П. Сырейщикова. Она состоит из трех взаимосвязанных блоков – библиотеки высококачественных изображений гербарных образцов; базы данных текстовой информации, содержащейся в этикетках; геоинформационной системы с координатами мест сбора гербарных образцов.