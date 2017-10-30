ИТ-разработку резидента «Сколково» можно использовать в аэрокосмической отрасли

Технология резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково», компании C3D Labs для разработки инженерного программного обеспечения доказала свою применимость в ходе тестирования программных компонентов для построения 3D-моделей, их параметрического редактирования, эффективного управления отрисовкой визуальных сцен и конвертации 3D-данных в основные обменные форматы. Об этом CNews сообщили в фонде "Сколково".

Евгений Селиванов, руководитель направления «Промышленные технологии. Индустриальный интернет вещей, IIoT» фонда «Сколково»: «C3D Labs с 2013 года является резидентом ИТ-кластера. За это время компания выросла из небольшого стартапа в полноценного игрока рынка PLM-технологий с ключевыми заказчиками в России, США, Китае, Индии, Турции, Южной Корее и Швеции. Начав 4 года назад с продвижения коммерческого геометрического ядра, сегодня C3D Labs предлагает уже целый набор программных компонентов, необходимых для разработки современных систем 3D-моделирования. Компания активно сотрудничает с резидентами Фонда «Сколково» (Эремекс, НТЦ «АПМ»). И вот теперь программное обеспечение C3D Labs лицензировал Сколковский институт науки и технологий для поддержания научной и исследовательской деятельности студентов. Это формирует хорошую техническую базу для подготовки специалистов, владеющих инструментарием мирового уровня, и способных создавать специализированные программные приложения для решения отраслевых инженерных задач».

Основной задачей группового проекта CEDESK является создание программных инструментов и процессов, способных улучшить взаимодействие работников аэрокосмической отрасли в рамках «Индустрии 4.0». Для этого магистранты и докторанты разрабатывают цельную интеграцию методов одновременного проектирования в масштабные ИТ-системы: управления жизненным циклом изделия и планирования ресурсов предприятия. При этом принимается во внимание использование предприятием специализированного программного обеспечения, особенность отлаженных производственных процессов и распределение ролей между различными участниками производства.

Для того, чтобы члены исследовательской группы из Сколтеха смогли в кратчайшие сроки приобрести необходимый набор знаний и навыков для создания приложений на базе C3D Toolkit, было принято решение отправить одного из участников Cedesk в C3D Labs для прохождения летней практики. Выбор пал на магистранта Никиту Летова. Ему поручили сделать проект, который бы эффективно использовал возможности различных программных компонентов вместе. С этой целью он разработал 3D‑приложение, позволяющее автоматизировать процесс проектирования носовых частей ракет за счет пользования простого интерфейса с вводом необходимых параметров носовых обтекателей.

По замыслу участников команды, программное обеспечение CEDESK позволит наиболее эффективно разрабатывать связанные друг с другом инженерные системы и выпускаемую продукцию. Со временем исследователи из Сколтеха планируют выйти на коммерциализацию разработанного решения. Среди потенциальных заказчиков рассматриваются корпорации «Роскосмос», NASA и SpaceX, которые могут быть заинтересованы в концептуальном проектировании изделий.