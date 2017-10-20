Ростех и Индия подписали соглашение в сфере информационных технологий

Aark Infosoft Pvt Ltd. и российская компания РусАйТиЭкспорт (RITE), входящая в Государственную корпорацию Ростех, подписали меморандум о взаимопонимании и партнерский договор о сотрудничестве. Благодаря данным соглашениям компания RITE увеличит свои возможности для работы в регионе, внедрения российских ИТ-решений и как следствие дальнейшую экспансию на территории Индии.

В рамках меморандума компании договорились о сотрудничестве по проектам Smart City в трех городах Индии, развитию кибербезопасности и электронных выборов в регионе. Стороны также обсудили современные тенденции в сферах ИТ и связи, необходимость развития ИТ-инфраструктуры в Индии и реализацию возможных совместных проектов, ориентированных на внедрение российских ИТ-решений в Индии.

Соглашения были подписаны в Дубае в рамках прошедшего в октябре форума информационных технологий GITEX в присутствии посла Индии в Дубае (ОАЭ).

«Индийский ИТ-рынок — один из самых быстрорастущих в мире. Регион активно развивается и сотрудничает с другими странами в рамках цифровой экономики. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны локальных разработчиков ИТ-решений, мы видим что российские ИТ-решения в областях Smart City, кибербезопасности и Электронного Правительства, имеющие успешные внедрения на территории Российской Федерации, вызывают большой интерес и уже сейчас находят потенциальных заказчиков в Индии», - отметил Евгений Матвеев, генеральный директор RITE.