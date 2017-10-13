«Росэлектроника» представила корпоративную облачную платформу ECP Veil

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) представила корпоративную облачную платформу ECP Veil (Enterprise Cloud Platform) на крупнейшей технологической выставке Северной Европы Teknologia 17, проходившей в Хельсинки с 10 по 12 октября.

Разработанная входящим в Росэлектронику НИИ «Масштаб», платформа ECP Veil позволяет виртуально объединить ресурсы всей ИТ-инфраструктуры предприятия в едином вычислительном центре, обеспечивая таким образом возможность создания конвергентных и гиперконвергентных систем. ECP Veil предназначена для создания виртуализованной инфраструктуры на базе универсальных серверных платформ с архитектурой x86-64.

Демонстрация ECP Veil была организована в составе коллективного стенда Санкт-Петербурга в режиме удаленного доступа.

«Гости и участники выставки смогли оценить удобство графического веб-интерфейса платформы, увидеть в режиме реального времени, как осуществляются процессы управления ECP Veil, развернутой на действующей конвергентной ИТ-инфраструктуре в Санкт-Петербурге, - сказал генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов. - ECP Veil - это основа экосистемы всех наших программных продуктов. До ее появления программные комплексы IP-АТС «Александрит» или межсетевого экрана Кронос требовали использования отдельного оборудования, но теперь они могут быть развернуты в качестве элементов конвергентной инфраструктуры, что снижает совокупную стоимость владения в полтора-два раза».

Выставка Teknologia проводится в Финляндии раз в два года. В этом году ее ключевыми темами стали применение информационных технологий и коммерциализация продукции.

НИИ «Масштаб», образованное в 1991 году на базе ЛНПО «Красная Заря», создал и запустил в эксплуатацию важнейшие сети государственного значения, осуществил свыше 70 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере доверенных систем и оборудования, средств и комплексов связи, аппаратно-программных платформ и программного обеспечения в интересах обороноспособности и безопасности государства.

Владея ключевыми компетенциями в области инфокоммуникационных и сетевых технологий, НИИ «Масштаб», входящий в состав холдинга «Росэлектроника», является лидирующим НИИ в сфере разработки научных и промышленных образцов телекоммуникационного оборудования двойного и гражданского назначения для госкорпорации Ростех.

Для гражданского рынка НИИ «Масштаб» разрабатывает и серийно выпускает маршрутизаторы, межсетевые экраны, платформы и средства предоставления услуг, виртуализации телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры, системы сетевой диагностики, мониторинга и управления.