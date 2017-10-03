ВЭБ создает сетевую площадку для разработчиков и потребителей квантовых технологий

Внешэкономбанк создает сетевую структуру для взаимодействия научных рабочих групп, конечных потребителей, представителей институтов развития и государственных органов. Вопросы организации взаимодействия обсуждали на совещании по вопросам поддержки проектов в сфере квантовой обработки информации с участием ВЭБ, ВЭБ Инновации, ФПИ, Ростелекома, Сбербанка России, Сколтеха, Минобороны и ФСБ.

Кирилл Булатов, руководитель ВЭБ Инновации, отметил: «Сегодня в России есть научные школы и ученые с мировым именем и, что важно, с опытом реализации разработок квантовых технологий. При этом очевиден недостаток кооперации между научными организациями и госзаказчиками, потенциальными потребителями технологий и институтами развития. Консолидация усилий и устойчивое финансирование создадут условия для выхода квантовых технологий в России на новый уровень. Финансирование отдельных проектов не поможет решить глобальные задачи – мы должны выстраивать экосистему, учитывая и вопросы подготовки кадров, и создание элементной базы, и вопросы внедрения научных результатов».

Предлагаемая ВЭБом сетевая коммуникационная площадка способна решить проблемы с одной стороны поиска финансирования для разработчиков, с другой – невостребованности результатов исследований из-за отсутствия конкретного заказа. Ученые смогут меньше времени тратить на поиск финансирования и оформление отчетности. Заказчики же получат возможность формулировать практические задачи и договариваться о сотрудничестве с научными коллективами или формировать под свои задачи новые научные группы.

«Сетевая структура позволила бы развивать технологическую и информационную инфраструктуру, ставить и решать образовательные задачи, вовлекать в работу талантливую молодежь и повышать квалификацию представителей отрасли», - отметил Кирилл Булатов.

В ближайшей перспективе ВЭБ, ВЭБ Инновации и ФПИ планируют консультационные и образовательные мероприятия по развитию квантовых технологий в России с участием научного сообщества, государства, технологических компаний и институтов развития. Целью этих мероприятий станет создание новых механизмов интеграции для организаций и научных коллективов, работающих в области квантовых технологий в России.

Сергей Гарбук, заместитель генерального директора – руководитель направления информационных исследований ФПИ, подчеркнул, что эффективное сотрудничество между научными коллективами и потенциальными заказчиками квантовых технологий возможно при условии, что ученые будут в большей степени ориентироваться на практические задачи. «Основная угроза – это недостаточная практическая обусловленность планируемых разработок и проектов. На наш взгляд, необходимо прежде всего зафиксировать прикладные задачи, и уже с пониманием этих прикладных задач организовывать научно-исследовательскую работу», - отметил он.

Сегодня в России у технологий квантовых коммуникаций уже есть определенные достижения, сотрудничество отдельных научных лабораторий и конечных пользователей выходит на этап создания промышленных образцов коммерческой продукции. Год назад в рамках проекта ФПИ успешно прошли испытания автоматической системы квантового распределения криптографических ключей на базе стандартных линий связи: между двумя городами Московской области был налажен обмен сообщениями, зашифрованными с помощью квантовых технологий. Уже сегодня возможно создавать абсолютно защищенные линии связи, моделировать новые материалы с заданными свойствами, а также эффективно производить сложные вычисления, развивать машинное обучение и решать многие другие научно-технические задачи. Квантовые технологии способны открыть качественно новые возможности в ряде отраслей, включая энергетику, фармацевтическую отрасль, банкинг и другие.

Квантовые технологии являются одной из сквозных технологий программы «Цифровая экономика», которые также определены в качестве приоритетных в стратегии развития ВЭБа до 2021.