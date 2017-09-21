Между МСЦ РАН и ССКЦ СО РАН создан высокопроизводительный защищенный канал передачи данных

Между двумя крупными российскими Центрами коллективного пользования – Межведомственным суперкомпьютерным центром Российской академии наук (МСЦ РАН, Москва) и Сибирским суперкомпьютерным центром Сибирского отделения РАН (ССКЦ СО РАН, Новосибирск) – создан высокопроизводительный защищенный канал передачи данных.

В апреле 2017 года ресурсы двух центров коллективного пользования – Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук (МСЦ РАН) в Москве и Сибирского суперкомпьютерного центра Сибирского отделения РАН (ССКЦ СО РАН) в Новосибирске – были объединены в территориально распределенный вычислительный комплекс, а начиная с июля этого года их соединил высокоскоростной защищенный канал передачи данных (10 Гбит/с).

Высокопроизводительный защищенный канал связи создан специалистами группы компаний РСК, компаний «С-Терра СиЭсПи» и «Милеком», а также Института вычислительных технологий СО РАН.

Использование качественно нового защищенного канала связи позволит российским ученым еще эффективнее решать актуальные задачи в области фундаментальных и прикладных наук, включая такие передовые направления исследований, как цифровые и интеллектуальные технологии, высокотехнологичное здравоохранение, повышение экологичности и эффективности энергетики, развитие авиапромышленного комплекса и освоение космического пространства, искусственный интеллект (AI, Artificial Intelligence), машинное и глубокое обучение (ML/DL – Machine Learning, Deep Learning), работа с большими данными (Big Data) и другие.

Многие из расчетных задач содержат конфиденциальную информацию, поэтому создание защищенного канала передачи данных между двумя суперкомпьютерными центрами было необходимо для расширения возможностей эффективного использования объединенных вычислительных ресурсов. В дальнейшем это позволит объединять и другие российские региональные суперкомпьютерные центры в единую защищенную сеть передачи данных.