Кронштадтский кадетский корпус представил руководству МО РФ концепцию учебного центра

Кронштадтский кадетский корпус представил концепцию учебного центра руководству Министерства обороны Российской Федерации (в том числе главнокомандующему ВМФ Королеву В.И.). Основная задача проекта - развитие инженерного образования. Концепция учитывает специфику учебного процесса в военных учебных заведениях и может быть применена во всех образовательных структурах Министерства обороны. Реализовывать проект будет мультимедиа-интегратор Asсreen.

Впервые в России идея такого учебного центра доведена до состояния полноценной образовательной технологической системы в объеме довузовского образования Министерства обороны, а это не менее 27 учебных заведений, с расчетом не только предполагаемых образовательных результатов, но и финансовых затрат.

В условиях масштабного перевооружения армии и флота, выработки новых форм и способов ведения боевых действий огромную важность имеет качество образования военных кадров.

Будущие офицеры должны быть подкованы в робототехнике, программировании и 3D-моделировании, создании и управлении дронами, безопасности компьютерных сетей, промышленном графическом дизайне и других современных дисциплинах, обучение которым

фактически невозможно организовать в традиционном классе, направленном на пассивное обучение и ведущую роль учителя, даже при условии наличия в ней современных мультимедиа-устройств.

В связи с этим возникла необходимость создания образовательной среды, в которой не только можно сформировать коммуникативные навыки, активно используя ИКТ-технологии, но и реализовать инновационные методики обучения, основанные на групповой работе учащихся.

Реализацией такой образовательной среды и станет Центр информационных инженерных образовательных технологий (далее – ЦИИОТ), идея которого была разработана Кронштадским морским корпусом.

С технической точки зрения «Центр» представляет собой многофункциональную, профессионально оборудованную аудиторию-трансформер, легко преобразующуюся в класс для групповой, фронтальной и индивидуальной работы.

«Центр» позволяет в едином образовательном технологическом пространстве проводить занятия в рамках основного образования, разрабатывать проекты по робототехнике, программированию и 3D-моделированию, проводить интерактивное обучение в группах, а также традиционные лекции и семинары. Это же технологическое пространство дает возможность проведения видеоконференций, вебинаров, дистанционных лекций и семинаров с эффектом телеприсутствия.

«Современные условия развития экономики, технологий и военного дела определяют высокие требования к уровню технической грамотности и инженерной подготовки будущих офицеров Российского флота. Приоритетным направлением в образовательном процессе является внедрение инновационных образовательных методик, а также ИКТ-технологий. Известно, что обучение в группах способствует активному познанию и, следовательно, лучшему освоению и пониманию учебного материала. В связи с этим возникла необходимость создания образовательной среды, в которой не только можно сформировать коммуникативные навыки, активно используя ИКТ-технологии, но и реализовать инновационные методики обучения, основанные на групповой работе учащихся», - сказал начальник Кронштадтского морского кадетского корпуса Николай Васильевич Довбешко.

Авторы проекта предлагают внедрить такие Центры в учебный процесс в экспериментальном режиме на период одного-двух лет на пяти площадках: в Кронштадтском кадетском корпусе и Нахимовском военно-морском училище с филиалами. Если эксперимент будет признан успешным, будет произведена полномасштабная реализация проекта во всех ДОУ МО РФ.

«В рамках проекта мы, совместно с Кронштадтским морским кадетским военным корпусом, создадим инновационную учебную среду, позволяющую использовать различные форматы обучения. С помощью мультимедийного оборудования обучение становится наглядным и вовлекающим, а информация лучше усваивается. При этом, значительно экономятся силы и время преподавателя. Наш интерактивный класс с военной спецификой подходит для среднего, высшего и дополнительного образования в структурах Минобороны. Интерактивные классы будут полезны не только кадетам, но и их наставникам: посредством видеоконференцсвязи преподаватели наладят обмен учебным опытом, будут проводить открытые уроки и приглашать специалистов для проведения дистанционных занятий», - отметил директор по продажам «Аскрин» Вадим Ковалдин.