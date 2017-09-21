«Ангстрем» предлагает заменить иностранную электронику на отечественную в изделиях «Швабе»

«Ангстрем» выступила с инициативой по замене иностранных электронных компонентов на отечественные в изделиях холдинга «Швабе». Обсуждение этого вопроса состоялось во время рабочей встречи, которая прошла в штаб-квартире холдинга «Швабе» в Москве. Целью встречи стало не только обсуждение импортозамещения, но и возможность разработки «Ангстремом» новых изделий для перспективных проектов холдинга.

Рабочая встреча прошла на территории холдинга «Швабе». В ней приняли участие предприятия, входящие в холдинг: НПО «Орион», «Швабе-исследования», «Красногорский завод им. С.А. Зверева», «ЗОМЗ», «Швабе Технологическая лаборатория», «ВОМЗ», «НПО ГИПО», «ГОИ им. С.И. Вавилова», а также предприятия, находящиеся в регионах, в режиме видеоконференции. Общая аудитория мероприятия достигла почти 50 человек.

Вниманию специалистов ведущих предприятий холдинга «Швабе» была представлена самая перспективная продукция разработки и производства «Ангстрем». Учитывая специализацию предприятий холдинга на оптической технике, особое внимание было уделено оптоэлектронике. «Ангстрем» на сегодня является ведущим российским разработчиком подобных систем. Также были представлены современные ЦАП-АЦП, операционные усилители, интеллектуальные силовые ключи и другая элементная база. Игорь Заболотнов, заместитель генерального директора «Ангстрем-Т» рассказал о технологических возможностях завода «Ангстрем-Т», а также о предлагаемых им сервисах в области разработки и производства микроэлектронных изделий.

Павел Машевич, директор центра микроэлектроники АО «Ангстрем», отметил: «"Ангстрем" и холдинг "Швабе" - два ведущих предприятия в своей области. Тесное сотрудничество таких крупных игроков приводит к значительной синергии и значительно повышает вероятность появления на рынке новой, современной и высококонкурентной продукции».

По итогам совещания были намечены пути сотрудничества. Для дальнейшего обсуждения плана работ и проведения совместных мероприятий Николай Плис, первый заместитель генерального директора, пригласил представителей предприятий холдинга «Швабе» посетить с ответным визитом «Ангстрем» и «Ангстрем-Т».