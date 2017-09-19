Отобраны 35 стартапов для телешоу «Идея на миллион»
Завершился отбор участников реалити-шоу «Идея на миллион» среди технологичных и инновационных стартапов. Победитель в финале получит главный приз от «ВЭБ-Инновации» (Группа ВЭБ) – 25 млн рублей. Шоу стартует в ноябре на телеканале НТВ.
В июле «ВЭБ Инновации» (Группа ВЭБ) начала отбор высокотехнологичных проектов, самые перспективные из которых будут включены в программы развития бизнеса, получат инвестиции и примут участие в съемках реалити-шоу «Идея на миллион» на телеканале НТВ с призовым фондом 60 млн рублей. Партнерами проекта выступают ФРИИ и Фонд «Сколково.
«Одна из ключевых целей Внешэкономбанка – поддержка отечественных разработчиков высокотехнологичных продуктов. Мы создаем постоянно действующую систему отбора высокотехнологичных проектов и на системном уровне будем помогать молодым предпринимателям зарабатывать на своих идеях и инновациях. Телепроект станет одним из инструментов поиска проектов, направленным на популяризацию инноваций и привлечение большего количества молодых изобретателей к началу собственного дела, - сказал заместитель Председателя Внешэкономбанка – член правления Алексей Иванченко. - Мы высоко оцениваем уровень компаний, которые подали свои заявки на участие в телешоу. Уверен, что среди них есть будущие лидеры рынка персонифицированной медицины, портативных гаджетов, виртуальной реальности, беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта».
В жюри телешоу войдут представители бизнеса, профильных министерств, инве-стиционных фондов, институтов развития, представителей Внешэкономбанка и звезды шоу-бизнеса. На протяжении нескольких серий шоу члены жюри будут оценивать, насколько успешно участники справляются с поставленными задачами.
В финал шоу выйдут 7 проектов, 3 из которых станут призерами и смогут получить 25, 20 и 15 млн руб. на развитие бизнеса в качестве призов.
|Стартап
|Проект
|Altair VR
|Виртуальный планетарий
|ARena Full Immersion VR
|Платформа полного погружения в виртуальную реальность для парков развлечений
|AVR Production
|Школьные учебные пособия в виртуальной реальности
|Big Data в музее
|Искусственный интеллект для анализа поведения и передвижений посетителей в режиме реального времени
|Boft
|Первые в мире автоматы для печати фотографий из Intagram и других социальных сетей
|CINEMOOD
|Портативный семейный мини-кинотеатр
|Cyber NeurointerSpace
|Нательный космический киберкостюм-нейроинтерфейс для комфортной и безопасной жизни в космосе
|DRD
|Экспресс гемотесты на определение повреждения мозга
|Elementaree
|Сервис доставки готовой еды
|FIBRUM Desirium
|Мобильное приложение виртуальной реальности
|Fishball
|Первая в мире умная кормушка для аквариума
|GetShopTV
|Интерактивные плашки для осуществления покупок и получения информации о продуктах, показываемых в эфирном потоке телеканалов
|HealBe GoBe
|Браслет для заинтересованных в контроле за весом своего тела
|HoverSurf
|Дроны для транспортировки людей
|Lossew Lamp
|Светодиодные модули ближнего света
|Nimb
|Система безопасности, которая распознает экстренные ситуации и позволяет немедленно организовать помощь — кольцо с тревожной кнопкой
|Oz Forensics
|Программная платформа для определения подлинности цифровых документов, биометрической идентификации и защиты от цифрового мошенничества
|PandaMoney
|Мобильный банк для детей
|QRepublik
|Неэлектронные идентификаторы для туристов, инвалидов и спортсменов, связанные с умной личной медицинской картой
|Rejoint
|Тренажер для восстановления подвижности пальцев руки после инсультов и травм
|Shping
|Глобальная информационная система идентификации и прослеживаемости товаров
|Skillaz
|Система рекрутинга с элементами искусственного интеллекта
|SLM
|3D-принтер по металлу на основе селективного лазерного плавления
|TalkBank
|Виртуальный банк с искусственным интеллектом
|TRY.FIT
|Виртуальная примерка обуви на основе сопоставления 3D-моделей обувных колодок и стоп человека
|UnaWheel
|Электрическая приставка для инвалидного кресла
|VideoOculograph
|Программно-аппаратный комплекс для компьютерной видеодиагностики и безоперационной коррекции патологий зрения
|Zooprotein
|Зоопротеин – белковый корм и удобрения из личинок мух
|АгроБот
|Технология обработки земли роботракторами и сервис на ее основе
|Бонака
|Биотехнология для восстановления рабочих параметров оборудования и изношенных систем отопления
|Викиум
|Онлайн-сервис для развития познавательных функций мозга посредством когнитивных игр-тренажеров и специализированных курсов
|Коптер Экспресс
|Беспилотные автономные квадрокоптеры в сфере доставки товаров в мегаполисе
|Моторика
|Многофункциональные протезы для взрослых и детей
|Промобот
|Автономный сервисный робот для работы в местах повышенного скопления людей
|Эваполар
|Персональное энергоэффективное климатическое устройство, охлаждающее, увлажняющее и очищающее воздух
ВЭБ Инновации
Внешэкономбанк как крупнейший институт развития способствует развитию предпринимательства. Банк сфокусирован на сегментах, важных для трансформации российской экономики: инфраструктуре, промышленности высоких переделов, проектах в высокотехнологичной сфере и экспорте. По этим направлениям возможный объем финансирования, которое ВЭБ может осуществлять на возвратной основе, составляет 570-700 млрд руб. ежегодно, что составляет около 4% от инвестиций в основной капитал в России.
Банк расширяет подход к поиску и отбору в портфель группы высокотехнологичных стартапов, в которые потенциально может инвестировать «ВЭБ Инновации». Среди задач «ВЭБ Инновации» - обеспечить стартапы финансированием на поздней стадии для масштабирования бизнеса и дать им компетенции для выхода на глобальный рынок.
«ВЭБ Инновации» планируют создать ряд инвестиционных фондов («зонтик» фондов), в том числе с привлечением внешнего финансирования. Инвесторами станут как российские компании, так и мировые отраслевые лидеры. Объем инвестиций в одну компанию со стороны» ВЭБ Инновации» планируется до 500 млн. руб.
Отраслевыми приоритетами «ВЭБ Инноваций» для инвестирования являются блокчейн, в том числе в системе госуправления; маркетплейс В2В; частный капитал в космических технологиях; инфраструктура для новых технологий; НБИКС-технологии.
До конца 2017 г. группа ВЭБ планирует инвестировать до 10 млрд руб. в проекты, соответствующие целевым рынкам Национальной технологической инициативы (НТИ). Проекты также могут рассчитывать на экспертную поддержку на этапе создания бизнеса. «ВЭБ Инновации» намерены привлекать партнеров для включения перспективных стартапов в акселерационные программы и их вывода на глобальные рынки.