Отобраны 35 стартапов для телешоу «Идея на миллион»

Завершился отбор участников реалити-шоу «Идея на миллион» среди технологичных и инновационных стартапов. Победитель в финале получит главный приз от «ВЭБ-Инновации» (Группа ВЭБ) – 25 млн рублей. Шоу стартует в ноябре на телеканале НТВ.

В июле «ВЭБ Инновации» (Группа ВЭБ) начала отбор высокотехнологичных проектов, самые перспективные из которых будут включены в программы развития бизнеса, получат инвестиции и примут участие в съемках реалити-шоу «Идея на миллион» на телеканале НТВ с призовым фондом 60 млн рублей. Партнерами проекта выступают ФРИИ и Фонд «Сколково.

«Одна из ключевых целей Внешэкономбанка – поддержка отечественных разработчиков высокотехнологичных продуктов. Мы создаем постоянно действующую систему отбора высокотехнологичных проектов и на системном уровне будем помогать молодым предпринимателям зарабатывать на своих идеях и инновациях. Телепроект станет одним из инструментов поиска проектов, направленным на популяризацию инноваций и привлечение большего количества молодых изобретателей к началу собственного дела, - сказал заместитель Председателя Внешэкономбанка – член правления Алексей Иванченко. - Мы высоко оцениваем уровень компаний, которые подали свои заявки на участие в телешоу. Уверен, что среди них есть будущие лидеры рынка персонифицированной медицины, портативных гаджетов, виртуальной реальности, беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта».

В жюри телешоу войдут представители бизнеса, профильных министерств, инве-стиционных фондов, институтов развития, представителей Внешэкономбанка и звезды шоу-бизнеса. На протяжении нескольких серий шоу члены жюри будут оценивать, насколько успешно участники справляются с поставленными задачами.

В финал шоу выйдут 7 проектов, 3 из которых станут призерами и смогут получить 25, 20 и 15 млн руб. на развитие бизнеса в качестве призов.

Внешэкономбанк как крупнейший институт развития способствует развитию предпринимательства. Банк сфокусирован на сегментах, важных для трансформации российской экономики: инфраструктуре, промышленности высоких переделов, проектах в высокотехнологичной сфере и экспорте. По этим направлениям возможный объем финансирования, которое ВЭБ может осуществлять на возвратной основе, составляет 570-700 млрд руб. ежегодно, что составляет около 4% от инвестиций в основной капитал в России.

Банк расширяет подход к поиску и отбору в портфель группы высокотехнологичных стартапов, в которые потенциально может инвестировать «ВЭБ Инновации». Среди задач «ВЭБ Инновации» - обеспечить стартапы финансированием на поздней стадии для масштабирования бизнеса и дать им компетенции для выхода на глобальный рынок.

«ВЭБ Инновации» планируют создать ряд инвестиционных фондов («зонтик» фондов), в том числе с привлечением внешнего финансирования. Инвесторами станут как российские компании, так и мировые отраслевые лидеры. Объем инвестиций в одну компанию со стороны» ВЭБ Инновации» планируется до 500 млн. руб.



Отраслевыми приоритетами «ВЭБ Инноваций» для инвестирования являются блокчейн, в том числе в системе госуправления; маркетплейс В2В; частный капитал в космических технологиях; инфраструктура для новых технологий; НБИКС-технологии.

До конца 2017 г. группа ВЭБ планирует инвестировать до 10 млрд руб. в проекты, соответствующие целевым рынкам Национальной технологической инициативы (НТИ). Проекты также могут рассчитывать на экспертную поддержку на этапе создания бизнеса. «ВЭБ Инновации» намерены привлекать партнеров для включения перспективных стартапов в акселерационные программы и их вывода на глобальные рынки.