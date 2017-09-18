«Глобус-Телеком» создал ИТ-решение для мониторинга промоборудования

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявила о создании функциональности сопряжения системы «СКИТ» с контроллерами управления промышленным оборудованием.

Новый модуль системы мониторинга «СКИТ» был внедрен и успешно используется в МФЦ г. Салехарда для контроля важных параметров работоспособности дизельного генератора. В данном случае мониторинг осуществляется через сопряжение с контроллером автоматического запуска DSE 7320, который, при отключении внешнего напряжения от контролируемого объекта, подключает электричество, вырабатываемое генератором к данному объекту. Сам модуль при этом настраивается и может также применяться для мониторинга любого промышленного оборудования, имеющего цифровые интерфейсы для съема значений контролируемых параметров.

С помощью нового модуля система «СКИТ» получает информацию по всем интересующим параметрам функционирующего промышленного оборудования. Например, показания счетчиков моточасов, уровень давления масла, частота работы генератора, температура хладагента, частота вращения двигателя, уровень напряжения генератора и батареи, отсутствие заряда батареи, перегрузка по току, остановка оборудования из-за неисправности двигателя.

«Мы обеспечили наш «СКИТ» специальным модулем контроля, анализа и принятия решений с учетом всевозможных вариантов совокупности параметров, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, – подчеркнул ИТ-директор компании Сергей Рыбаков. – Важно, что эта разработка учитывает, в каких условиях окружающей среды эксплуатируется оборудование и помогает предотвратить нежелательные последствия. Сейчас, опираясь на полученный опыт, мы проводим работу по тестированию сопряжения системы «СКИТ» с инженерными системами других производителей в самых различных условиях применения».