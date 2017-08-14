«Сетевая Академия Ланит» и МАИ открыли новые программы подготовки ИТ-специалистов

Московский авиационный институт (МАИ) и учебный центр «Сетевая Академия Ланит» объявили о запуске образовательных программ для специалистов в сфере информационных технологий. Прием начнется в сентябре 2017 года. На первый семестр планируется набрать 80 слушателей.

Подготовка квалифицированных ИТ-специалистов будет основана на инновационных программах дополнительного профессионального образования. Теоретическую базу дополнят практические занятия, как этого требует ИТ-отрасль. Развить и укрепить практические навыки учащимся поможет «Сетевая Академия Ланит», обладающая методологией и технологией обучения по практикоориентированным ИТ-программам.

В 2017 году МАИ и «Сетевая Академия Ланит» планируют создать четыре базовые образовательные программы по направлениям: разработка Java, IT Project Management, Linux, BigData и Business Intelligent.

Обучение пройдет в смешанном формате: offline-занятия будут организованы в МАИ, а воркшопы и дополнительные занятия предполагают онлайн-формат. По окончании обучения все слушатели получат удостоверения установленного образца МАИ, а также сертификаты о прохождении курсов «Сетевой Академии Ланит».

Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института: «Перед МАИ стоит амбициозная задача – укрепить свои позиции в числе ведущих ИТ-вузов мира. Наш университет обладает значительными наработками в области информационных технологий и решении с их помощью прикладных задач. Поэтому у МАИ есть все перспективы для формирования имиджа передового вуза, который занимается тактическими задачами бизнеса и формирует глобальную технологическую повестку ИТ-отрасли. Реализация образовательных программ совместно с «Сетевой Академией ЛАНИТ» позволит существенно увеличить число подготовленных высококвалифицированных ИТ-кадров».

Юлия Шикова, директор «Сетевой Академии Ланит»: «В России острая нехватка программистов, тестировщиков и других ИТ-специалистов. Мы ориентируемся в первую очередь на людей, которые хотят изменить сферу деятельности и быстро освоить новую профессию или дополнить базовые знания прикладными. Наша задача – дать новые навыки, hard-skills. Многолетний опыт на рынке ИТ-образования свидетельствует о том, что слушатель, прошедший обучение в МАИ и «Сетевой Академии Ланит», приобретет необходимые практические умения. Его работодатель практически сразу ощутит вклад нового сотрудника в рабочий процесс и сможет сократить время его адаптации в компании».