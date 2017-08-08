«Воентелеком» вновь удивит «Армию»

Один из крупнейших российских телекоммуникационных холдингов уже в третий раз удивит гостей и участников форума инновационными образцами телекоммуникационного оборудования и технологиями, выстраивающими основу современных сетей военной связи.

Концепция выставочного стенда основана на успешной экстраполяции уникальных решений, полученных в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ компании. Образцы, которые «Воентелеком» продемонстрирует на «Армии-2017», разработаны на основе технологий, позволяющих создавать максимально гибкую и эффективную систему боевого управления.

Унифицированное телекоммуникационное оборудование, которое уже используется в стационарном сегменте, может быть применено во всех эшелонах военной связи — наземном, морском, воздушном. Программное обеспечение, играющее главную роль в разработках «Воентелекома», способно заменить целую группу изделий, необходимых для коммутации, обеспечить полную совместимость связной техники, бесшовность передачи информации. Все это позволит не только многократно увеличить скорость принятия решений, но и снизить эксплуатационные затраты в масштабах российских Вооруженных Сил.

Примечательно, что решения компании могут столь же успешно применяться не только в военном, но и в гражданском секторе. Это выигрышная альтернатива для госкорпораций и отраслевых холдингов, имеющих разветвленную сеть филиалов, отделений, большое количество автомобильного, железнодорожного, морского или воздушного транспорта.

«Воентелеком» входит в топ-20 крупнейших ИТ-компаний России. Специализируется на создании, внедрении и обслуживании систем защищенной связи для Вооруженных Сил Российской Федерации и органов государственного управления. Является лидером в области кибербезопасности и информационных технологий.

Обеспечивает полный жизненный цикл телекоммуникационного оборудования, начиная от разработки, внедрения и применения и заканчивая выводом из эксплуатации и заменой новыми, более совершенными решениями.