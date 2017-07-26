Минкомсвязи подвело итоги применения ИКТ-сервисов на Кубке конфедераций FIFA 2017 года

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о подведении итогов построения единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИКТ) на объектах Кубка конфедераций FIFA 2017 года. О результатах работы главе Минкомсвязи России Николаю Никифорову доложила команда, работавшая над проектом. В совещании приняли участие представители государственной корпорации «Ростех», «Почты России», компаний операторов связи «Мегафон», «МТС», «Т2 Мобайл», «ВымпелКом» и других компаний отрасли связи и ИТ.

ИКТ-инфраструктура объединила 82 объекта в четырех городах проведения Кубка конфедераций — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Были обеспечены телетрансляции матчей кубка на 183 страны мира. Матчи турнира освещали более трех тысяч представителей российских и зарубежных средств массовой информации (СМИ). Внутренняя сеть кабельного телевидения на стадионах объединила 1,6 тыс. экранов, на которых транслировались матчи для зрителей и комментаторов. Было совершено 1,5 млн звонков. Объем служебного трафика, потребленного представителями Международной федерации футбола (FIFA), командами-участницами турнира и персоналом, составил 57,5 Тбайт, что сравнимо с двухнедельным трафиком города-миллионника. Зрители матчей потребили интернет-трафик в объеме эквивалентном семи миллионам фотографий.

Часть сервисов на Кубке конфедераций была реализована впервые в мире. Так, на турнире под эгидой FIFA эфир кабельного телевидения с минимальной задержкой для медиатрибуны транслировался в цифровом формате высокой четкости (FullHD) c использованием инновационных российских технологий. Это позволило комментаторам и представителям СМИ дополнительно оценивать происходящее на поле в режиме реального времени в самом высоком качестве. Также впервые в мире со всех матчей турнира телевизионные трансляции велись в формате Ultra HD (4K), для этого была обеспечена сеть доставки сигналов пропускной способностью 60 Гбит/с на каждый стадион.

Была реализована уникальная схема удаленного перевода. Команда переводчиков разместилась в Санкт-Петербурге и удаленно обеспечивала перевод пресс-конференций на стадионах всех четырех городов. Для этого была обеспечена минимальная задержка доставки звуковых сигналов. Для передачи трансляций 12 матчей кубка в вещательный центр в Санкт-Петербурге и резервный вещательный центр в Цюрихе (Швейцария) использовалась спутниковая связь, которую обеспечивал спутник «Ямал-202» и четыре земные станции спутниковой связи.

Впервые зрители Кубка конфедераций FIFA 2017 года были обеспечены персонифицированными картами зрителя — паспортами болельщика (FAN ID). Паспорт болельщика являлся обязательным документом для посещения матчей, который необходимо было получить после покупки билета. Наличие паспорта болельщика позволило зрителям турнира комфортно и быстро проходить на стадионы, а также спланировать передвижение по РФ с учетом бесплатных маршрутов. Иностранные болельщики при предъявлении FAN ID въезжали в РФ без оформления визы. Всего было заказано почти 480 тыс. паспортов болельщика.

Руководство FIFA высоко оценило инициативу введения паспорта болельщика и реализацию проекта на Кубке конфедераций FIFA 2017 года. Так, президент FIFA Джанни Инфантино отметил, что «высокой оценки заслуживают такие инициативы, как, например, введение паспорта болельщика».

Минкомсвязи России являлось ответственным исполнителем по обеспечению участников Кубка конфедераций FIFA 2017 года фиксированными каналами передачи данных, адаптационным оборудованием для телевизионных трансляций, доступом в интернет, видео-конференц-связью, телефонной фиксированной и мобильной связью, профессиональной радиосвязью, спутниковой связью, средствами обеспечения удаленного перевода. В построении единой ИКТ-инфраструктуры было задействовано большое количество участников, в том числе Оргкомитет «Россия 2018» и регионы проведения Кубка конфедераций FIFA 2017. Всего над проектом работали порядка 1900 специалистов отрасли связи и ИТ.