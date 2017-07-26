Минкомсвязи: граждане России могут голосовать за объекты благоустройства в ГИС ЖКХ

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) заработал специальный раздел «Формирование комфортной городской среды». В разделе граждане России смогут выбрать объекты благоустройства, которые будут включены в программы благоустройства на 2018–2022 годы.

Каждый субъект РФ выносит на голосование в ГИС ЖКХ разные объекты благоустройства и варианты работ по ним, а также устанавливает сроки голосования. Все региональные программы благоустройства должны быть утверждены до 1 сентября 2017 г. В новом разделе представлены 1543 органа местного самоуправления из 85 субъектов РФ. На сегодняшний день они выполнили свои обязательства в рамках осуществления программы благоустройства на 70%.

Сейчас граждане России могут голосовать в разделе «Формирование комфортной городской среды», а до конца 2017 г. в личном кабинете гражданина на сайте ГИС ЖКХ появится специальная кнопка, при переходе на которую будут отображаться доступные для голосования объекты. Это может быть постройка детской площадки, посадка деревьев во дворе или в самом городе, благоустройство сквера, постройка фонтана или набережной и другие виды работ. Также зарегистрированные пользователи портала могут предложить свои варианты для обсуждения.

В ГИС ЖКХ сосредотачивается вся информация по благоустройству, которая может быть интересна гражданам, включая выделенное финансирование и фотоотчеты о проведении работ. Также пользователи портала могут сразу направить жалобу, если работы ведутся с нарушением или выявлено несоответствие дизайн-проекту благоустройства.

«Это совершенно новая форма участия граждан в благоустройстве нашей страны. Теперь каждый гражданин может не просто получить информацию о проводимых работах или принятых решениях, но и напрямую повлиять на то, как будут выглядеть его район и город в будущем. Вовлечение граждан в управление процессом благоустройства за счет организации общественного контроля обеспечит более качественное выполнение работ и более эффективное использование бюджетных средств. В ближайшее время к ГИС ЖКХ будут подключены и органы прокуратуры. Они получат доступ к отчетности и смогут контролировать ситуацию в режиме реального времени», — отметил замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев.