«БАРС Груп» автоматизирует сферу образования республики Алтай

«БАРС Груп» (дочерняя компания «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех») обеспечила поддержку регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам в Республике Алтай. Программный комплекс состоит из подсистем «Электронная школа», «Электронный колледж», «Электронное дополнительное образование» и «Контингент учащихся».

Проект реализуется по заказу Министерства образования и науки Республики Алтай и подразумевает создание единой базы данных контингента обучающихся в учреждениях различного типа, очерчивая образовательную траекторию каждого ребенка. Информация портфолио служит универсальным источником для оценки качества образования, определяет рейтинг учащихся и востребованные направления.

«В Республике создана хорошая учетная база для дальнейшего развития электронных сервисов образования и созданию благоприятных условий по обеспечению доступности качественным образованием для всех слоев населения Республики», - сказала заместитель министра образования и науки Республики Алтай Ольга Муклаева.

Реализованный проект позволил жителям региона вести электронные дневники и журнал успеваемости, подать документы на зачисление в школу, получить информацию о результатах сданных экзаменов, тестировании и итогах зачисления в учреждения среднего профессионального образования через портал Госуслуг.

Появилась возможность использовать бесплатное мобильное приложение «Мой дневник», которое по функциональным возможностям является аналогом бумажного дневника. Работать с приложением могут пользователи мобильных устройств на платформах iOS и Android.

В рамках проекта также была реализована подсистема защиты информации, что позволило обеспечить ведение актуальной информации по образовательным траекториям каждого учащегося в образовательных учреждениях. Эта информация служит универсальным источником для оценки качества образования в регионе, позволяет определять образовательный рейтинг учащихся и образовательных учреждений и помогает выбрать необходимый профиль обучения в старших классах.