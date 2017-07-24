«Ростелеком» переведет в электронный вид государственную экспертизу на Чукотке

«Ростелеком» откроет доступ к муниципальной услуге государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на Едином портале государственных услуг в Чукотском автономном округе. Работы по переводу услуги в электронный вид будут проведены в рамках контракта с Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики ЧАО. Технологическим партнером проекта выступила «РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома».

После завершения работ жители Чукотки, зарегистрированные на портале gosuslugi.ru, смогут в режиме онлайн подать заявку на оценку соответствия техническим регламентам проектной документации и инженерных изысканий, и получать результаты проверки в электронном виде.

«Получать государственные услуги в электронном виде гораздо удобнее, чем приходить лично в то или иное учреждение. Такой формат взаимодействия приобретает все большую популярность. Наша основная цель – предоставить доступ и максимально упростить для пользователей в любой точке страны получение результата. Опыт «Ростелекома» в реализации крупных национальных проектов позволяет решать эти задачи как на федеральном, так и на региональном уровне», – сказала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала «Ростелекома».

«Перевод государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронный вид приведет к сокращению сроков и упрощению процедуры проведения проверки. Оказание услуги в электронном виде гарантирует прозрачность процедуры и является одним из многочисленных примеров стремительного и позитивного развития Электронного правительства, направленного, в первую очередь, на повышение доступности государственных услуг гражданам», - отметил Михаил Бондаренко, генеральный директор «РТ Лабс».

Финансирование работ проводится в рамках Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы».

В соответствии с распоряжением Правительства России «Ростелеком» является единственным исполнителем мероприятий Федеральной целевой программы «Информационное общество (2011-2020 годы)» в части создания инфраструктуры «электронного правительства», а также формирования национальной российской платформы «Облачных вычислений».