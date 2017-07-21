Минкомсвязи: Первые испытания сетей 5G в Москве на беспилотниках могут пройти в 2018

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в совещании у Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева по вопросу развития электрического и беспилотного транспорта в РФ. В ходе заседания было отмечено, что в 2018 году в Москве могут состояться первые испытания сетей связи пятого поколения (5G) на беспилотном транспорте.

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщил, что использование стандартных сетей связи в беспилотном транспорте невозможно из-за низкой скорости прохождения сигнала от базовой станции до автомобиля: «Здесь необходимо использовать технологии сетей связи пятого поколения, которые имеют принципиально иные характеристики: всего одна миллисекунда задержки прохождения информации».

Николай Никифоров напомнил, что в сетях четвертого поколения (4G) задержка передачи информации составляет примерно 20 миллисекунд.

«В сетях 5G информации передается на огромной скорости — до 10 Гбит в секунду. На одном квадратном километре могут одновременно работать до миллиона устройств. Сети 5G также поддерживают высокую скорость движущимися объектами — до 500 км в час. Все это дает не только удобство пользования современными технологиями, но самое главное, безопасность для всех участников дорожного движения», — подчеркнул министр.

Николай Никифоров сообщил, что уже в 2018 году в РФ могут состояться первые испытания сетей связи пятого поколения на беспилотном транспорте. «Москва хорошо подходит в качестве одного из ключевых городов для тестирования беспилотников. Для этого нужна высокая плотность базовых станций. Каждые 400–500 метров должна быть установлена новая базовая станция, подключенная по волоконно-оптической линии связи, — сказал глава Минкомсвязи. — Думаю, что первый проект по 5G и полноценному беспилотному транспорту ждет нас в Москве уже в следующем году».

Глава Минкомсвязи России напомнил, что 4 июля 2017 года Государственная комиссия по радиочастотам впервые выдала радиочастоты для тестирования в сетях связи пятого поколения. На полосах 3400–3800 МГц и 2520–29500 МГц будут развернуты фиксированный и мобильный сегменты 5G на Чемпионате мира по футболу 2018 года.