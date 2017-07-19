В «Росэлектронике» разработали единую базу данных отечественной ЭКБ

Специалисты холдинга «Росэлектроника» (госкорпорации «Ростех») разработали единую базу данных электронных компонентов отечественного производства. Презентация системы состоялась 17 июля на заседании расширенного заседания Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы (ЭКБ) и продукции машиностроения Союза машиностроителей России и секции №4 Межведомственной рабочей группы по ЭКБ при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Разработчиком информационно-справочной системы «Электронная компонентная база отечественного производства. Электрические, технические и эксплуатационные параметры» выступил НИИ «Электронстандарт» (Санкт-Петербург, входит в холдинг «Росэлектроника»). Система предназначена для обеспечения разработчиков и изготовителей радиоэлектронной аппаратуры актуальной информацией о характеристиках выпускаемой в России ЭКБ.

В настоящее время система уже эксплуатируется на ряде предприятий радиоэлектронной отрасли.

«Предприятия отрасли уже преодолели синдром информационной закрытости, наблюдаемый еще несколько лет назад, когда работы зачастую дублировались или выполнялись без учета интересов смежников и потребителей. Информационный обмен в целом налажен, но еще много рабочих вопросов ежедневной производственной практики предстоит закрыть, при этом закрыть максимально эффективно. База данных «Электронстандарта» - один из таких инструментов», - сказал заместитель генерального директора, статс-секретарь «Росэлектроники», председатель Координационного совета Арсений Брыкин.

Система прошла бета-тестирование на некоторых предприятий холдинга. По его итогам, был внесен ряд дополнений.

Заседание Координационного совета состоялось в рамках Евразийского аэрокосмического конгресса и было посвящено специфическим вопросам развития и применения ЭКБ в авиационной и космической отраслях. В частности, в заседании приняли участие представители Объединенной авиастроительной корпорации и Роскосмоса.

Координационный совет разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения действует при СоюзМаше России с середины 2015 года. В совет входят представители всех основных предприятий радиоэлектроники (более 850). В заседаниях Совета также принимают участие представители крупнейших российских банков, а также Минпромторга, Минобороны и ФАС России.