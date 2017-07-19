«РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ госкорпорации «Ростех») и «Вертолеты России» в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС, который проходит в Жуковском с 18 по 23 июля, подписали соглашение о сотрудничестве в области создания цифрового производства.

Основной целью заключения соглашения является повышение эффективности деятельности «Вертолеты России» за счет планомерного перехода к использованию цифровых технологий в административном и производственном процессах.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях в целях реализации в холдинге «Вертолеты России» комплексной программы «Цифровое производство». Заключенное соглашение подразумевает совместную работу по созданию распределенных централизованных систем управления нормативно-справочной информацией.

Будет вестись дальнейшая разработка системы планирования и мониторинга производственных заказов, информационной системы интегрированной логистической поддержки процессов послепродажного обслуживания вертолетной техники, а также автоматизация подготовки производства вертолетов военного назначения.

«Мы нацелены на плодотворное сотрудничество с таким крупным игроком на рынке авиастроения как «Вертолеты России», – отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. – Соглашение обеспечит мощный фундамент для дальнейшего развития ведущей компании Ростеха как цифрового предприятия, для которого характерны «бесшовность» выполнения сквозных бизнес-процессов (проектирования – подготовки производства – производства – сопровождения и технического обслуживания) внутри и между предприятиями Холдинга, сокращение непроизводительных затрат и объемов складских запасов, повышение достоверности и актуальности аналитических данных, оптимизация принятия управленческих решений. Уверен, что совместный проект с «Вертолетами России» создаст необходимые условия для более интенсивного развития и цифровизации не только авиационного кластера Ростеха, но и других промышленных предприятий России».

«Вертолеты России» всегда стремятся идти в ногу со временем, и внедрение цифровых технологий в производственную деятельность холдинга - это требование современных реалий, которого мы будем придерживаться. Сотрудничество с «РТ-Информ» позволит нам значительно ускорить и оптимизировать производственный процесс, сделав его более технологичным», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.