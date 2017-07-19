«Росэлектроника» предлагает регионам разработки интеллектуальных транспортных систем

«Росэлектроника» (госкорпорации «Ростех») предлагает органам государственной власти в регионах России свои разработки в сфере интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Презентации комплексных проектов автоматизированного мониторинга и управления дорожной ситуацией запланированы в ходе рабочих встреч высокопоставленных представителей холдинга с главами регионов и крупных городов.

Первый раунд подобных переговоров состоялся 19 июля на полях авиасалона «МАКС-2017» в подмосковном Жуковоском. Заместитель генерального директора – статс-секретарь «Росэлектроники» Арсений Брыкин представил проект ИТС министру промышленности и энергетики Саратовской области Андрею Куликову.

А. Брыкин сообщил главе региона о продуктах «Росэлектроники», позволяющих качественно повысить эффективность управления дорожной ситуацией, а также использования бюджетных средств на содержание и ремонт автомагистралей. В частности, он представил адаптивные светофоры и телекамеры. «При создании системы будут использованы также изделия и программное обеспечение других холдингов радиоэлектронного кластера Ростеха. Все комплектующие демонстрируют характеристики на уровне лучших мировых образцов», - отметил А.Брыкин.

ИТС «Росэлектроники» комплектуются аппаратурой весогабаритного контроля.

«По нашим оценкам, система позволит пополнять региональный бюджет на 2-3 млрд. рублей ежегодно в виде сборов и штрафов в счет возмещения вреда, наносимого автодорогам большегрузным транспортом», - сказал топ-менеджер «Росэлектроники».

При этом он отметил, что автоматизация мониторинга и управления транспортными потоками приводит к снижению аварийности и заторов на дорогах, а также сокращению обслуживающего персонала. Это обеспечивает кумулятивный экономический эффект для регионального бюджета при повышении общей управляемости ситуации на транспорте.

Говоря об условиях реализации проекта, А.Брыкин сообщил, что холдинг готов рассмотреть различные варианты сотрудничества.

В свою очередь А.Куликов сообщил, что Правительство Саратовской области рассмотрит возможность реализации проекта ИТС в регионе.

Саратов является крупнейшим транспортным узлом в Поволжье. В непосредственной близости от города проходят федеральные трассы М5 и М6. Общая протяжённость автомобильных дорог на территории Саратовской области составляет около 11 тыс. км, из них около 1 тыс. км – автодороги федерального назначения. На территории области размещены два автомобильных моста через Волгу, в том числе крупнейший в Европе мост, соединяющий Саратов и второй по численности населения город региона – Энгельс.