Directum работает на российских защищенных компьютерах

Directum объявила об успешном завершении тестирования работы ECM-системы на отечественной защищенной ЭВМ «Багет Р2А» совместно с технологическим партнером и производителем моноблока КБ «Корунд-М».

«Моноблок-ВМ8» (ЭВМ «Багет Р2А») разработан в НИИСИ РАН на базе 64-разрядного 2-ядерного суперскалярного RISC-микропроцессора архитектуры «Комдив». Машина предназначена для оборудования доверенных автоматизированных рабочих мест в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности: в государственных структурах, банках, промышленности.

Разработчик моноблока — конструкторское бюро «Корунд-М», основанное в 1994 г. как автономная организация в системе Российской Академии Наук. Бюро специализируется на сборке электронных модулей, в том числе для специального применения и жестких условий эксплуатации, на проектировании и изготовлении сложных, высоконадёжных электронных устройств и узлов вычислительных машин.

В июне 2017 года специалисты Directum и «Корунд-М» провели проверку корректного функционирования веб-клиента системы Directum на ЭВМ «Багет Р2А». Испытания прошли в операционной системе ОС Astra Linux (релиз «Севастополь») и браузере QupZilla. Участники тестирования подтвердили корректную работу системы.

ЭВМ «Багет Р2А» базируется на микропроцессоре 1890ВМ8Я, который устанавливается в вычислительную и коммуникационную технику, в качестве управляющего процессора в контроллерах, станках и другом специальном оборудовании. Построенные на таких элементах программно-аппаратные комплексы обеспечивают высокую доверенность и надежность финишных систем стратегических отраслей РФ.

Реализованные в моноблоке средства защиты информации делают его подходящим для использования в организациях, оснащенных доверенными вычислительными системами с критической миссией, защищенными от несанкционированного доступа. Поддерживаются средства реализации единого пространства пользователей (централизованное управление учетными записями пользователей, сквозная аутентификация пользователей в сети, централизованное хранение файлов и настроек пользователей; система протоколирования событий; контроль целостности объектов файловой системы и аутентичности исполняемых модулей; система надежного удаления информации из файловой системы и оперативной памяти.

ЭВМ «Багет P2А» разработана в России и является базовым отечественным компьютером в инженерных учебных заведениях РФ для изучения программирования, архитектуры компьютеров, разработки программного обеспечения в ОС Linux и др.