«Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») представит на выставке МАКС-2017 последнее поколение управляющих устройств и компонентов для аэрокосмической техники. Экспозиция крупнейшего производителя радиоэлектроники организована в рамках единого стенда радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех» и включает в себя три тематических направления – космос, авиация и наземная инфраструктура.

«По существу, именно мы формируем электронный базис отечественного аэрокосмического комплекса и поэтому выстроили экспозицию по трем темам – космос как средоточие высоких технологий и самых дерзновенных устремлений человечества, авиация и ПВО как важнейший элемент обороноспособности страны и наземная инфраструктура как сегмент нашей деятельности, максимально близкий к общегражданскому строительству, – отметил заместитель генерального директора – статс-секретарь «Росэлектроники» Арсений Брыкин. – Это своеобразная пирамида интересов, в рамках которой мы осуществляем перспективные уникальные разработки, формируем устойчивое производство в профильных направлениях и осуществляем поступательную конверсию, диверсификацию бизнеса».

Значительную часть экспозиции формируют продукты лидеров отечественной СВЧ-электроники – московских НПП «Исток» и НПП «Пульсар», саратовского НПП «Алмаз», нижегородского НПП «Салют» и томского НИИ полупроводниковых приборов. Здесь представлены компоненты для радиолокационных систем авиационного и космического базирования, а также спутниковой связи, в частности, усилители мощности, лампы бегущей волны, модули активных фазированных антенных решеток.

Также на стенде будут продемонстрированы комплексы связи для новых поколений российских самолетов и вертолетов, в том числе связная аппаратура перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) и вертолета Ка-62.

Петербургское НИИ телевидения представит специальные видеокамеры, в том числе, устройство для определения ориентации и астронавигации космических аппаратов – так называемый, звездный датчик. В специальном разделе экспозиции посетители смогут ознакомиться с линейкой видеокамер, предназначенных для охраны периметра и мониторинга состояния объектов наземной инфраструктуры – аэродромов и космодромов.

На стенде с помощью интерактивной инсталляции будет продемонстрировано программное обеспечение контроля параметров старта космической ракеты. Эта разработка петербургского института «Петрокомета» в настоящее время используется на космодроме «Восточный».

Совместно с Фондом «Сколково» «Росэлектроника» презентует несколько новых беспилотных летательных аппаратов коптерного типа, различающихся по массе, габаритам и продолжительности полета. БЛА способны нести на борту современное тепловизионное оборудование, фото- и видеокамеры. Их назначение – мониторинг местности в условиях военных действий, спасательных операций, операций правоохранительных органов.

Московский НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» представит новейшие навигационные чипы систем ГЛОНАСС/GPS/Galileo, петербургский НИИ «Феррит-Домен» - ставшие легендарными радиопоглощающие материалы и комплекты средств снижения заметности.

Отдельным разделом экспозиции выступают разработки пензенского «Радиозавода» – крупнейшего российского производителя средств управления зенитным огнем. В частности, на стенде Росэлектроники предприятие покажет комплект автоматизированного управления формированиями переносных ракетных комплексов «земля-воздух» и зенитной артиллерии, на уличной площадке «МАКС-2017» - АСУ зенитно-ракетной бригадой войск ПВО «Поляна-Д4М1», выполненную на шасси автомобиля «Камаз».

В рамках экспозиции «Росэлектроники» будет представлена линейка тепловизионной техники московского института «Циклон», в частности, носимые приборы для контроля местности, прицелы для автоматического оружия и видеокамеры, а также противопожарная аппаратура промышленного назначения петербургского НИИ «Гириконд».

Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017» проходит 18-23 июля в подмосковном Жуковском. Объединенный стенд радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех» – павильон F2, стенд 3а.