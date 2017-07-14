Бюджетная сфера г. Мегиона автоматизирована на базе «Парус – Бюджет 8»

«Парус» объявила о том, что в городе Мегион (ХМАО) создана единая городская система управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе «Парус – Бюджет 8». С программным продуктом работают 540 сотрудников городской администрации и 52 бюджетных учреждений: экономисты, бухгалтеры, специалисты кадровых подразделений и отделов снабжения, а также Департамента финансов и контролирующих органов.

Использование единой системы в масштабе всего города позволило сократить затраты на обслуживание и ИТ-инфраструктуру.

«Поскольку мы строим централизованное решение, для нас очень важна высокая масштабируемость платформы «ПАРУС». Подключение к системе вновь образованных учреждений не требует увеличения компьютерных мощностей и происходит у нас в течение одного рабочего дня», — сказал начальник отдела внедрения и сопровождения прикладных систем Муниципального бюджетного учреждения «Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий «Вектор» Вячеслав Юдин.

Стандартизация учета на основе использования единых настроек, нормативно-справочной информации и правил отработки документов обеспечивает достоверность и сопоставимость учетных данных. На сегодняшний день в единой базе содержатся данные по 20 000 сотрудников учреждений, 17 000 договоров и контрактов, а количество хозяйственных операций достигает 10 000 000. Работа системы построена по принципу однократного ввода информации и ее многократного совместного использования смежными подразделениями, что существенно снижает трудозатраты.

Руководители учреждений и сотрудники контролирующих органов применяют встроенный в «Парус» сервис многомерных отчетов для анализа доходных и расходных показателей учреждений с необходимой глубиной детализации.

Увеличена скорость формирования и сведения квартальной (годовой) отчетности, повысилось качество подготовки отчетов в условиях участившихся изменений состава регламентированной отчетности. Кроме того, реализовано более четкое и оперативное проведение обновлений системы с учетом актуальных нормативных требований, чем ранее — при использовании программы «Скиф». Автоматизация управления государственными (муниципальными) закупками позволила значительно повысить точность планирования закупок за счет процедур контроля, которые не допускают размещения некорректной информации о закупках. «ПАРУС» интегрирован с ЕИС (Единой информационной системой) в части передачи документов по закупкам в соответствии с законом № 44-ФЗ, а также с муниципальной системой исполнения бюджета АС «Бюджет» — в части передачи приходных и расходных банковских документов, контрактов, уведомлений по лимитам и финансовому обеспечению учреждений.

В планах на 2018 год — переход на Web-версию системы «Парус», а также подключение сервиса «Личный кабинет пользователя», с помощью которого сотрудники смогут видеть свои персональные данные, формировать расчетные листы и другие относящиеся к ним документы.