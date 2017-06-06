Завершен пилотный проект Минкомсвязи по переходу госорганов на отечественное ПО

В мае 2017 года завершился пилотный проект Минкомсвязи России по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения (ПО). Участниками проекта стали 16 продуктов из Единого реестра российского ПО, в том числе два продукта компании «Диджитал Дизайн» – СДУ «Приоритет» на платформе Docsvision ECM и линейка продуктов «Защищенная мобильность».

Пилотные испытания проводились на основании поручения заместителя председателя правительства РФ А.В. Дворковича от 19.11.2016 № АД-П10-6948, организатор проекта – Минкомсвязи России. Внедрение и тестирование продуктов проводилось в Министерстве промышленности и торговли РФ, Министерстве финансов РФ, Федеральной службе судебных приставов России, Федеральной налоговой службе, Фонде социального страхования России, Пенсионном фонде РФ и непосредственно в Минкомсвязи России. Всего более 100 площадок, включая центральные аппараты ведомств и их подразделения.

Пилотный проект проводился в несколько этапов: проверка на соответствие ПО техническим и функциональным требованиям, совместимость с продуктами из Единого реестра российского ПО (PostgresPro, Alt Linux, «МойОфис» и др.) и с прикладным корпоративным ПО, тестирование рабочей группой.

Участниками стали более 45 тыс. пользователей. В ходе проекта специалисты «Диджитал Дизайн» провели обучение пользователей, рассказали о функциональных возможностях и преимуществах программ. По итогу проверки рабочая группа формирует отчет о готовности внедрения программного обеспечения в государственные структуры, дает рекомендации по доработкам.

«Цель этого проекта – проверить программное обеспечение, включенное в Единый реестр, на соответствие дополнительным требованиям к ПО и базам данных, испытать возможности его интеграции с имеющимся в ведомствах прикладным ПО согласно Постановлению Правительства от 23 марта 2017 года №325», – сказал заместитель директора Департамента государственной политики в области информатизации органов власти Минкомсвязи России Яков Тебеньков. – Следующим этапом работы станет тиражирование реализованных решений на другие госорганы».

К офисному ПО относятся, в том числе почтовые приложения, органайзер, файловый менеджер, а также системы электронного документооборота и средства антивирусной защиты. Поэтому из всех продуктов «Диджитал Дизайн», включенных в реестр, в первом пилотном проекте приняли участие «Защищенная мобильность» и СДУ «Приоритет». В постановлении прописаны специальные требования для каждого ПО. Что касается систем электронного документооборота, подробное описание всех процессов документационного управления и требования к информационной безопасности прописаны в отдельном документе – Приказ Минкомсвязи России от 2 сентября 2011 года №221.

«Итоги участия в проекте – это не только оценка наших продуктов, но и нашей командной работы. После завершения проекта работа над программами не останавливается. Мы продолжим развивать функциональность систем, работу над интерфейсом с учетом всех рекомендаций пользователей. Соответствие всем техническим требованиям обеспечит стабильность работы, но, чтобы переход на отечественное ПО был эффективным, следует учитывать и потребности пользователей», – сказал Антон Варфоломеев, заместитель генерального директора «Диджитал Дизайн».

«Сектор федеральных, региональных органов власти – для нас традиционно один из главных. Требования к функциональности и удобству интерфейса там предъявляются высокие, поэтому мы рассматривали пилотный проект Минкомсвязи как возможность раннего тестирования наших новых разработок, которые скоро должны будут заменить текущую версию платформы Docsvision. Мы благодарны нашему партнеру «Диджитал Дизайн» за их вклад в проведение пилотного проекта. Этот опыт дает уверенность в возможности реализации проектов на платформе Docsvision для госсектора с использованием исключительно отечественной программной инфраструктуры», – отметил Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».

Помимо СДУ «Приоритет» и «Защищенной мобильности» в Единый реестр российских ПО входит еще три продукта «Диджитал Дизайн» - АВАКОР (Автоматизация Внутреннего Аудита, Контроля и Оценки Рисков), Мобильное рабочее место руководителя (МРМР), ПИР (Претензионно-исковая работа). Эти решения успешно внедрены и используются во многих государственных и коммерческих структурах.

Продукт «Защищенная мобильность» предназначен в первую очередь для безопасного подключения и взаимодействия сотрудников коммерческих организаций и государственных учреждений с корпоративными информационными ресурсами при помощи мобильных устройств. Защищенный удаленный доступ к внутренним информационным ресурсам организации обеспечивает шифрование с помощью сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации, которые отвечают государственным стандартам ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ 28147-89 и обеспечивает безопасное хранение данных на устройстве. Кроме того, приложение обеспечивает мобильность сотрудников, повышает скорость и эффективность работы.

СДУ «Приоритет» разработан на базе отечественной платформы Docsvision ECM. Система сочетает в себе функции документационного управления, делопроизводства и электронного документооборота. Преимущества СДУ «Приоритет» уже смогли оценить многочисленные крупные заказчики «Диджитал Дизайн». Ее модули и решения на базе системы внедрены в Минэкономразвития России, Правительстве Мурманской области, ТАСС, Росстандарте, Правительстве Ивановской области, Росаккредитации, Федеральном фонде ОМС, Минпромторге России, Росморречфлоте и других госструктурах.