«Воентелеком» принял участие в подготовке Кубка конфедераций

«Воентелеком» организовал связь для обеспечения безопасности футбольных игр Кубка конфедераций, которые пройдут на главном спортивном объекте Татарстана — стадионе «Казань Арена» с 17 июня по 2 июля 2017 г. Об этом CNews сообщили в «Воентелекоме».

«Казань Арена» — один из четырёх российских стадионов высшей категории, на которых будут проходить игры Кубка конфедераций. Матчи состоятся также в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В футбольном турнире будут участвовать восемь национальных команд из разных стран мира, в том числе сборная России. Игры станут своеобразной генеральной репетицией перед предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 г.

Компания создала единую сеть, объединив несколько объектов Казани. Для органов военного управления развёрнута открытая и закрытая телефонная связь на основе системы широкополосного радиодоступа «Дина» и смарт-станций Tellus.

Центральным ядром сети с предоставлением сервисов IP-телефонии стал инфотелекоммуникационный узел на основе аппаратной платформы общего назначения, установленный в Казанском высшем военном командном училище Минобороны России. Это уже второй по счёту объект, где для организации связи в рамках гособоронзаказа применена разработка «Воентелекома», отметили в компании.

Организацию связи обеспечили департаменты управления проектами и системной интеграции. Монтаж узлов и распределительных сетей выполнен Самарским филиалом компании, а базовых станций — силами компании «Воентелеком-Интегрированные системы и сети».