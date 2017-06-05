«Ростелеком» и Свердловская область договорились о сотрудничестве в сфере энергосбережения и энергоэффективности

Компания «Ростелеком» и Правительство Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Свердловской области. Соглашение подписано в рамках «Петербургского международного экономического форума – 2017» врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым и президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским. Соглашение заключено на неопределенный срок, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Участники соглашения намерены совместно привлекать инвестиции, участвовать в государственных программах Свердловской области, а также совместно проводить мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду инновационных решений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

«Ростелеком» и Правительство Свердловской области намерены разработать план мероприятий по развитию сотрудничества, сформировать рабочие группы для рассмотрения практических вопросов сотрудничества, обмениваться коммерческой, технической и прочей информацией, а также оказывать друг другу всестороннюю поддержку в сфере энергосбережения, повышения энергетической эффективности.

«Энергосистема Свердловской области — одна из самых развитых и крупных в стране. Мощности, вырабатываемой ее предприятиями, достаточно не только для обеспечения своих потребителей, но и для поставки электроэнергии ряду соседних территорий Большого Урала. Вместе с тем, вопрос энергосбережения для нас не менее важен и актуален, чем для любого другого субъекта страны — это один из важнейших ресурсов для повышения конкурентоспособности производства и для экономического развития региона в целом, — подчеркнул глава региона Евгений Куйвашев. — Работе в данном направлении уделяется самое серьезное внимание — у нас разработана и действует новейшая информационно-аналитическая система мониторинга расходования топливно-энергетических ресурсов, проведен энергоаудит всех учреждений социальной сферы, повсеместно внедряются современные системы диспетчеризации. При пятипроцентном росте промышленного производства энергопотребление на Среднем Урале с начала года выросло только лишь на 2,3 процента. Уверен, что благодаря нашему сотрудничеству эти достижения будут не просто закреплены, но и еще больше преумножаться».

«Наша компания планирует принимать активное участие в реализации проектов и государственных программ Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Участвуя в подобных проектах, мы готовы предложить региону новые модели, обоснованные точными технико-экономическими расчетами. Существующие современные энергосберегающие технологии позволяют достичь экономии по освещению не менее 60% и до 30% — по затратам на теплоснабжение при правильном обследовании и подборе оборудования. Программа эффективного использования энергии предполагает бережное отношение к природным ресурсам, а также способствует улучшению инфраструктуры населенных пунктов и снижению нагрузки на бюджеты разных уровней», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.