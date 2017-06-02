СПбПУ и SAP разработают новые технологические проекты для Санкт-Петербурга

В рамках ПМЭФ-2017 СПбПУ и SAP в присутствии Максима Мейксина, председателя комитета по промышленной политике и инновациям г. Санкт-Петербурга, подписали соглашения о сотрудничестве в сфере новых технологий и об открытии в петербургском вузе центра инноваций SAP Next-Gen Lab. Соглашение подписали ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской и генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев.

Компания SAP и СПбПУ уже более 10 лет сотрудничают в сфере образования и подготовки студентов. Сейчас сотрудничество переходит на новый уровень: партнёры начинают работать над проектами, которые будут решать актуальные задачи Санкт-Петербурга и предприятий города с использованием передовых технологий, систем по обработке больших массивов данных, искусственного интеллекта.

SAP открывает в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого центр инноваций SAP Next-Gen Lab, фокус которого – разработки для промышленности. В центре SAP студенты, преподаватели, профессора и молодые ученые получат доступ к образовательным материалам и технологиям компании SAP, а также смогут получить консультацию со стороны ведущих экспертов из центров инноваций SAP по всему миру. Индустриальные партнеры центра инноваций получат возможность апробировать новые технологические решения и оценить перспективность их интеграции в свои бизнес-процессы.

В ходе ПМЭФ-2017 также подписано соглашение об участии SAP в качестве партнёра Политехнического университета по мегапроекту «Фабрики Будущего» – демонстрационного полигона на базе Института передовых производственных технологий (ИППТ) в СПбПУ. «Фабрика Будущего» будет заниматься научно-исследовательскими работами и подготовкой концепции продуктов нового поколения для высокотехнологичных отраслей промышленности.

«Сотрудничество с SAP в сфере научных разработок и исследований соответствует нашим целям – превратить Политехнический университет в один из ведущих инновационных центров, – сказал Андрей Рудской, ректор СПбПУ. – Мы также будем сотрудничать с Администрацией Санкт-Петербурга, чтобы реализовывать актуальные проекты для решения задач промышленной и научно-технической политики Правительства города, региона и страны в целом».

«SAP – компания с уникальным опытом внедрения и реализации проектов в крупнейших корпорациях мира. Сегодня мы активно инвестируем в развитие новейших технологий и ищем новых партнёров – в том числе и в России. В рамках Университетского альянса SAP поможет СПбПУ обмениваться опытом с лучшими вузами мира и создавать передовые решения для Санкт-Петербурга», – отметил Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ.

«Санкт-Петербург выбрал в качестве приоритетного направления развитие новых технологий, развитие экономики знаний. Мы приветствуем создание и развитие в городе научных центров, и сотрудничество СПбПУ и компании SAP поможет созданию высокотехнологичной промышленности и воспитанию перспективных специалистов», – отметил Максим Мейксин, председатель комитета по промышленной политике и инновациям г. Санкт-Петербурга.

В церемонии подписания соглашения также приняли участие Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, лидер мегапроекта «Фабрики Будущего», Дмитрий Карпов, руководитель дирекции конгрессно-выставочной деятельности СПбПУ, Сергей Николаев, начальник управления развития внешнеторговой деятельности и информационного обеспечения промышленности КППИ г. Санкт-Петербурга, и Ольга Старикова, начальник отдела внешнеторговой деятельности КППИ г. Санкт-Петербурга.

После церемонии подписания состоялась трёхсторонняя встреча между Администрацией Санкт-Петербурга, СПбПУ и компанией SAP. Участники обсудили вопросы текущей промышленной и научно-технической политики Санкт-Петербурга, развития предпринимательства, определили точки взаимного интереса для всех сторон и наметили шаги по дальнейшему сотрудничеству в рамках подписанных соглашений с активным вовлечением в него Администрации Санкт-Петербурга, промышленных предприятий города, университетов и других заинтересованных сторон.