Служба крови запускает конкурс на разработку логотипа ИС трансфузиологии

Федеральное медико-биологическое агентство и Центр крови ФМБА России объявили о старте Всероссийского конкурса на создание эмблемы главной информационной системы трансфузиологии Службы крови России.

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные дизайнеры, художники, так и все, кто интересуется и владеет искусством дизайна или имеет художественные навыки. Прием заявок открыт с 1 июня по 31 августа 2017 г. на сайте государственной Программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов www.yadonor.ru.

«Автоматизированная информационная система трансфузиологии играет важнейшую роль в работе единого информационного пространства Службы крови, обеспечивая максимальную безопасность заготовки донорской крови и ее компонентов, а также позволяет проследить путь донорской крови от момента ее сдачи донором до переливания конкретному пациенту, - комментирует начальник Управления организации Службы крови Ольга Валерьевна Эйхлер. – Убеждены, что стартующий сегодня конкурс станет важным событием в истории развития АИСТ, обновление которой не так давно успешно состоялось».

Работы конкурсантов будут оцениваться экспертным жюри из числа организаторов и специалистов, занятых в сфере автоматизации службы крови, пропаганды и развития донорства. Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет на X Всероссийском форуме Службы крови в Казани 1 декабря 2017 года.

Подробная информация о конкурсе, его положение и формы заявок размещены на официальном интернет-портале Службы крови www.yadonor.ru.

С 2008 г. в рамках национального проекта «Здоровье» и государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р, в части мероприятий по развитию службы крови и в целях обеспечения контроля в сфере обращения донорской крови и ее компонентов под управлением ФМБА России, успешно осуществлялось создание и последующее развитие Федеральной государственной информационной системы Единая информационная база по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов (далее – ФГИС ЕИБД).

Основой ФГИС ЕИБД является программное обеспечение – автоматизированная информационная система трансфузиологии (АИСТ) позволяющая в настоящее время полностью автоматизировать процессы в сфере донорства крови и ее компонентов (регистрация донора, результаты его осмотра врачом, процесс сдачи крови и ее компонентов, их последующая переработка в соответствии с техническими регламентами, хранение и выдача в лечебную сеть для клинического использования или использования для производства препаратов).

С 2008 г. Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральным медико-биологическим агентством и Центром крови ФМБА России реализуется масштабная Программа развития Службы крови, которая охватывает все субъекты Российской Федерации.

Программа развития Службы крови состоит из нескольких направлений: техническое переоснащение учреждений Службы крови, создание единой информационной базы данных по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, а также комплекс мероприятий, направленных на развитие регулярного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов.