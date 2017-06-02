«РТС-тендер»: контролировать реализацию госконтрактов можно будет в реальном времени

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» представила сервис контроля всех этапов исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ. Презентация нового функционала состоялась на совещании под руководством Министра транспорта РФ Максима Соколова и полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергея Меняйло, сообщили CNews в «РТС-тендер».

По словам представителей электронной площадки, инновационный сервис дает возможность осуществлять контроль исполнения контракта и оптимизировать механизм взаимодействия всех участников данного процесса: заказчика, поставщика, субподрядчиков, контролеров, представителей финансовых органов и лиц, ответственных за проведение экспертизы.

Работа выполняется через личный кабинет сервиса, в котором участники процесса фиксируют этапы исполнения обязательств. Сервис направляет уведомления сторонам о наступлении плановых событий, проводит финальную проверку исполнения сторонами всех обязательств перед закрытием контракта, а также автоматически рассчитывает размер возможных штрафов.

Завершающим этапом контроля исполнения контракта является предоставление контролирующим ведомствам аналитической отчетности. Использование нового функционала позволяет внедрить инновационную, не имеющую аналогов на рынке автоматизированную систему контроля исполнения госконтрактов. Благодаря ей можно сократить сроки согласования и создать единую базу документов исполнения контрактов.

«При использовании нашего сервиса, построенного по принципу проектного управления, все участники закупочной деятельности получают возможность отслеживать все этапы исполнения обязательств, что позволяет сделать процесс приемки исполнения контрактов более прозрачным, — подчеркнул генеральный директор «РТС-тендер» Владимир Лишенков. — Помимо итогового контроля, участникам сервиса доступен мониторинг всех ключевых событий, не указанных в контракте. Вся работа сервиса осуществляется с использованием электронной подписи, что гарантирует 100% юридическую значимость».