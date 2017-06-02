«Ростелеком» и «Почта России» подписали протокол о намерениях по доставке заказных писем в рамках проекта «Безопасный город»

Компания «Ростелеком» и «Почта России» подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в области доставки заказными письмами постановлений, вынесенных Центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД РФ, в тех субъектах РФ, в которых «Ростелеком» является участником проекта «Безопасный город», а «Почта» выбрана оператором в качестве исполнителя таких услуг. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме».

Протокол о намерениях подписан генеральным директором «Почта России» Дмитрием Страшновым и президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским.

В рамках проекта «Безопасный город» «Ростелеком» организует процесс изготовления и пересылки заказными письмами постановлений, вынесенных Центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД РФ. Данные о правонарушениях планируется направлять в «Почту России» в электронном виде для последующей печати и конвертования в центрах гибридной почты и доставки адресатам на территории РФ.

«“Почта России” и “Ростелеком” связаны многолетним сотрудничеством. Проект по изготовлению и пересылке заказными письмами постановлений с использованием инфраструктуры “Почты России” позволит сделать процесс доставки удобным и значительно улучшить его качество», — считает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Мы обладаем современными производственными мощностями, а также широкой филиальной сетью, охватывающей всю территорию страны, — заявил генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов. — “Почта” идет навстречу потребителю и, помимо доставки классических бумажных уведомлений, в 2015 году мы запустили сервис электронных заказных писем».

В целом электронные заказные письма — это сервис, который позволяет потребителю отказаться от бумажных уведомлений, поступающих от госорганов, и получать их в электронном виде. Благодаря запуску электронной почтовой системы граждане могут получать юридически значимые уведомления мгновенно, независимо от места своего пребывания, а также оплачивать штрафы и взыскания «в один клик» непосредственно из электронного письма. Замена бумажных писем на электронные позволит сократить очереди в почтовых отделениях, поскольку пользователям системы не нужно будет никуда ходить для получения заказных писем.