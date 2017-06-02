Правительство Нижегородской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере ИТ

Губернатор Нижегородской области, председатель Правительства Валерий Шанцев и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев на «Петербургском международном экономическом форуме» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили в фирме «1С».

Соглашение предусматривает развитие и укрепление сотрудничества сторон в области информационных технологий, применение знаний и опыта по формированию системы государственного управления Нижегородской области в рамках утвержденной концепции информатизации региона.

«Нижегородская область — один из ведущих ИТ-центров России, имеющий мощные технологические, образовательные, кадровые ресурсы в сфере информационных технологий. Отрадно, что на уровне руководства региона осознается их стратегическая значимость и реализуется комплексная программа, направленная на дальнейшее развитие ИТ-отрасли, повышение эффективности управленческих процессов. Сотрудничество в рамках соглашения будет способствовать аккумуляции в регионе передового опыта в организации процессов государственного управления, способствовать развитию партнерских отношений сторон и использованию перспективных информационных систем», — считает директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Губернатор Нижегородской области, председатель Правительства Валерий Шанцев подчеркнул, что развитие сотрудничества Нижегородской области и компании «1С» в рамках подписанного соглашения позволит оптимизировать процессы автоматизации региона с применением знаний и опыта сторон, будет способствовать развитию образовательной среды, в том числе посредством подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий. Кроме того, одной из ключевых задач сотрудничества Правительства Нижегородской области и компании «1С» в рамках соглашения является развитие партнерских отношений между фирмой «1С» и создаваемым сегодня ИТ-кластером Нижегородской области, целью которого является привлечение в регион новых инвестиций для активного развития ИТ-отрасли.

«Информационные технологии — это один из ключевых стратегических потенциалов Нижегородской области, который мы обязаны эффективно использовать», — подчеркнул Валерий Шанцев.