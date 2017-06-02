ДВФУ и «Лаборатория Касперского» откроют образовательный центр на Русском острове

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение по стратегическому партнерству в образовании. В будущем в ДВФУ появится Научно-образовательный центр информационной безопасности «Лаборатории Касперского».

Стороны договорились совместно разрабатывать и реализовывать образовательные и научные программы, направленные на развитие общего и профессионального образования кибербезопасности. Главная цель партнерства — создание благоприятной образовательной среды для формирования и развития у молодежи компетенций в области кибербезопасности и подготовки кадров для индустрии высоких технологий.

«Стратегии развития университета и "Лаборатории Касперского"» сейчас движутся в одном направлении, и мы надеемся, что по ключевым темам довольно быстро придем к успеху, — отметил проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов. — "Лаборатория Касперского" — международная компания, обладающая масштабным видением и ориентированная на мировой рынок. Мы рассчитываем вместе улучшить образовательные программы ДВФУ, а также готовы на сотрудничество с офисами "Лаборатории Касперского". Часовой пояс Владивостока позволяет сделать неразрывную цепочку для 24-часовой разработки — мечте IT-специалистов».

Стороны привлекут внимание к кибербезопасности, поддержат талантливую молодежь, желающую освоить технологии и программные продукты. Создадут учебно-методическую базу, интегрированную в образовательную, научную и воспитательную среду.

«У нас накоплен огромный объем знаний, экспертизы, успешных кейсов, проектов, и мы готовы этим делиться для развития образования в области кибербезопасности. ДВФУ выступит партнером, который преобразует наши знания в удобный для студентов формат и внедрит их в образовательную среду. Также мы планируем совместные научные исследования и будем рады взаимодействию с вашими учеными, — сказал руководитель образовательных программ «Лаборатории Касперского» Дмитрий Постельник. — Кроме того, у нас есть офисы по всему миру, и мы хотим связать ДВФУ с вузами по общим тематикам разработок, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Стороны также поддержат развитие предпринимательских навыков и стартапы студентов и преподавателей ДВФУ. Дмитрий Постельник подчеркнул, что «Лаборатория Касперского» заинтересована находить оригинальные идеи и помогать воплощать их в программные продукты и услуги, интересные рынку.

В планах — создать в ДВФУ Научно-образовательный центр информационной безопасности «Лаборатории Касперского», который будет предоставлять образовательные и информационно-консультационные услуги как внутри вуза, так и внешним заказчикам.