«Внешэкономбанк» и «1С» договорились о совместных действиях по поддержке ИТ-экспорта

Председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков и директор «1С» Борис Нуралиев в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает сотрудничество по поддержке экспорта российских информационных технологий, создание организационных и финансовых условий для реализации за рубежом программ и проектов с использованием программной платформы «1С:Предприятие».

«ВЭБ уделяет особое внимание поддержке российского несырьевого промышленного экспорта, как одному из фокусных направлений Стратегии Банка. ИТ-индустрия – одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики РФ. Еще недавно объем экспорта был близок к нулю, сейчас он достиг впечатляющих масштабов – это общая заслуга государства, институтов развития и бизнеса. Уверен, что сотрудничество в рамках подписанного соглашения будет способствовать активному продвижению программ и услуг фирмы "1С" за рубеж», – сказал Сергей Горьков.

«1С усиливает развитие и продвижение группы продуктов «1C:Предприятие» (1С:Enterprise) на зарубежных рынках. Успешные страны-экспортеры часто поддерживают различными финансовыми инструментами крупные международные сделки своих компаний, используя специализированные институты развития. То, что в России такой важный институт развития, как ВЭБ, начинает использовать свои финансовые механизмы для поддержки ИТ-экспорта, можно только приветствовать», – сказал Борис Нуралиев.