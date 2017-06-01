В Тамбовской области централизовано управление госзаданиями в сфере здравоохранения

В сфере здравоохранения Тамбовской области построена единая система управления государственными заданиями на базе «Парус — Бюджет 8». С программным продуктом работают специалисты Управления здравоохранения области и 48 подведомственных ему медицинских организаций, сообщили CNews в «Корпорации Парус».

Система обеспечивает сбор и учет всей необходимой информации для расчета нормативов затрат и объемов финансового обеспечения на оказание 44 видов государственных услуг и работ. За 2016 г. подведомственной сетью Управления здравоохранения Тамбовской области было оказано населению более 900 тыс. медицинских услуг. При этом оперативное взаимодействие между центральным аппаратом и подведомственными учреждениями на всех этапах процесса управления госзаданиями, включая планирование, балансировку объемов финансового обеспечения, формирование госзаданий, осуществлялось посредством системы «Парус». В ближайших планах — автоматизация мониторинга показателей исполнения госзаданий и разработка пользовательских аналитических таблиц.

До внедрения системы управление госзаданиями в масштабе региона осуществлялось вручную с использованием бланков госзаданий в формате Excel, информация для заполнения которых собиралась по электронной почте и затем выверялась сотрудниками центрального аппарата. Годовой приказ по государственному заданию и нормативам затрат по каждой из 48 медицинских организаций готовился в течение трех месяцев IV квартала года, предшествующего планируемому. В настоящее время трудоемкость выполнения этой задачи сократилась втрое. Приказ по государственному заданию на 2017 г. со всеми приложениями был сформирован за один месяц — к 30 декабря 2016 г., рассказали в корпорации.

Руководство областного здравоохранения получило ИТ-инструмент для балансировки объемов финансового обеспечения выполнения госзаданий с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований, проведения расчетов и сравнительного анализа нормативных затрат подведомственных учреждений на оказание однотипных услуг. Автоматическая балансировка проводится по отдельным учреждениям, видам услуг, статьям затрат. Благодаря этому документы по госзаданиям формируются более оперативно на основе полных и достоверных данных.

В результате реализации проекта повысилось качество планирования и исполнения бюджета, снизились трудозатраты специалистов финансово-экономических служб, ответственных за формирование и исполнение госзаданий.

По информации «Корпорации Парус», в Управлении здравоохранения Тамбовской области создается комплексная информационная система на базе ПП «Парус». Ранее были автоматизированы бухгалтерский и кадровый учет, расчет заработной платы, планирование и финансирование, учет продуктов питания, ведение регионального регистра медработников и мониторинг деятельности медицинских организаций.

В настоящее время реализуется интеграция подсистем «Управление государственными заданиями» и «Планирование и финансирование» в части формирования плана финансово-хозяйственной деятельности на основании утвержденного госзадания и формирования изменений госзадания в процессе его исполнения.

Проект реализует партнер «Корпорации Парус» — компания «Бриз+».