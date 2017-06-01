РЖД и «1С» подписали соглашение о сотрудничестве

«Российские железные дороги» (РЖД) и «1С» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области информатизации. Подписи под документом поставили директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин и директор «1С» Борис Нуралиев.

Соглашение между компаниями будет способствовать реализации стратегии импортозамещения зарубежного программного обеспечения, разработки и внедрения программных и методологических решений на платформе «1С:Предприятие».

Среди перспективных направлений сотрудничества компаний – создание информационных систем в интересах холдинга РЖД, не уступающих лучшим зарубежным аналогам по функциональности, надежности, масштабируемости и безопасности.

РЖД последовательно реализует политику импортозамещения в сфере IT-технологий. Базовые технологические процессы компании, связанные с обеспечением перевозочного процесса и его безопасности, осуществляются на базе собственных разработок и являются отечественным продуктом.

Доля импортозамещения в ключевых технологических процессах РЖД составляет 80%, эти разработки уникальны на международном рынке.