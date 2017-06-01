«Ростелеком» и Санкт-Петербург будут сотрудничать в сфере комплексных инвестиционных проектов

«Ростелеком» и Санкт-Петербург подписали соглашение о намерениях в сфере реализации комплексных инвестиционных проектов в сфере безопасности городской и транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге, в том числе по созданию систем городского видеонаблюдения, весогабаритного контроля, фотовидеофиксации нарушений ПДД, интеллектуальных транспортных систем, систем управления ЧС, оповещения, энергоэффективности.

Соглашение подписано в рамках проходящего «Петербургского международного экономического форума – 2017» губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским.

По условиям соглашения «Ростелеком» планирует направить на финансирование мероприятий в целях реализации инвестиционных проектов в сфере безопасности городской и транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге, не менее 4 млрд руб. в период 2017 – 2022 гг.

Санкт-Петербург намерен оказывать «Ростелекому» информационно-консультационную поддержку, а также организовать содействие в обеспечении получения необходимых согласований и разрешений в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в проведении переговоров с представителями федеральных органов государственной власти.

«Применение инновационных технологий необходимо для эффективного развития ключевых сфер жизни страны – безопасности, ЖКХ, экологии, жилищной и транспортной инфраструктуры. «Ростелеком» разработал комплексные решения для информатизации большинства указанных областей, и мы готовы предложить их Санкт-Петербургу, - сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Внедрение комплексных инвестиционных проектов в сфере безопасности городской и транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге приведет к важным изменениям в экономике городских хозяйств».

«Ростелеком» имеет большой опыт в техническом обеспечении масштабных государственных и региональных проектов и реализует эти проекты на высоком профессиональном уровне, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. – Реализация «Ростелекомом» инновационных для Санкт-Петербурга проектов позволит, кроме повышения уровня безопасности на дорогах региона, сделать повседневную жизнь жителей и гостей северной столицы безопаснее и спокойнее.