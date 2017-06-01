Подписано 4 трехсторонних соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано четыре трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, губернатор Курганской области Алексей Кокорин, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, губернатор Брянской области, председатель Правительства Брянской области Александр Богомаз. В рамках подписанных соглашений современными услугами связи будет обеспечено свыше 750 населенных пунктов, сообщили CNews в Минкомсвязи РФ.

По информации ведомства, целью подписанных соглашений является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информационных систем на территории субъектов РФ. Одним из основных направлений сотрудничества является устранение цифрового неравенства и обеспечение равных возможностей для всех жителей регионов в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет.

«Мы объединяем усилия, чтобы на территориях субъектов Российской Федерации появилась доступная связь. Отдельно отмечу, что услуги в рамках устранения цифрового неравенства будут предоставляться по социальным тарифам, — подчеркнул глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Мы строим не просто каналы связи, а инфраструктуру цифровой экономики, поэтому принципиально важно, чтобы она охватывала все, в том числе территориально удаленные и малые населенные пункты».

Согласно документам, в 758 населенных пунктах четырех областей, где проживает от 250 до 500 человек, будут установлены точки доступа, предоставляющие широкополосный доступ в интернет по социальному тарифу. Его размер был утвержден постановлением Правительства РФ №312 от 2 апреля 2015 г. и составляет 45 руб. в месяц без ограничений по объему переданной или полученной информации на скорости до 10 Мбит/с. Еще в 19 населенных пунктах этих областей, где проживает свыше 500 человек, планируется модернизация местной и внутризоновой сети электросвязи.

Ожидается, что подписанные трехсторонние соглашения позволят быстро реализовать план строительства каналов связи и снять все возможные административные барьеры на пути реализации договора. В настоящий момент трехсторонние соглашения о сотрудничестве подписали 46 субъектов РФ.