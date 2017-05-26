Владимир Якушев и Наталья Касперская подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и InfoWatch

Президент группы компаний (ГК) InfoWatch Наталья Касперская и губернатор Тюменской области Владимир Якушев по итогам рабочей встречи, состоявшейся в рамках форума «Инвестиции в инновации», подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и ГК InfoWatch. Как рассказали CNews в InfoWatch, документ предусматривает реализацию совместных проектов в научно-технической и инновационной сферах на территории Тюменской области, направленных на привлечение в регион инвестиций, создание и развитие экспортно-ориентированных и инновационных производств, а также развитие предпринимательства.

Наталья Касперская проинформировала главу Тюменской области о том, что ГК InfoWatch открывает в регионе представительство компании, в задачи которого войдет осуществление предусмотренных соглашением проектов.

Кроме того, участники встречи обсудили возможность рассмотрения предоставления мер государственной поддержки, предусмотренных для организаций сферы информационных технологий (ИТ) в соответствии с законодательством Тюменской области.

«Мы высоко оцениваем инвестиционную привлекательность Тюменской области и перспективы дальнейшего развития компании в регионе, — прокомментировала событие глава ГК InfoWatch Наталья Касперская. — Я рада, что власти области внимательно следят за развитием сектора высоких технологий и благодарна им за то, что обратили внимание на российский сектор информационной безопасности предприятий, в котором мы работаем. Надеюсь, что открытие представительства компании и развитие нашего сотрудничества со временем станет новой точкой роста информационных технологий в регионе и будет способствовать повышению налоговой эффективности, созданию высокотехнологичных рабочих мест и формированию центра экспертизы в области информационной безопасности Тюменской области».

«Наша задача — как можно эффективнее использовать опыт группы компаний InfoWatch для создания в регионе новой активно растущей отрасли экономики, — сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. — Уверен, что совместные проекты, которые мы наметили к реализации, станут драйверами развития индустрии, обеспечат доступ к новым технологиям, новым стандартам организации высокотехнологичных производств, станут залогом формирования в области современной инновационной экономики. Со своей стороны Правительство региона сделает все возможное, чтобы обеспечить нашим партнерам комфортные и взаимовыгодные условия работы».