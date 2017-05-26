«РТ-Информ» разработал каталог продукции для ИТ-отрасли

Компания «РТ-Информ» (центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации «Ростех») на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представила новую информационно-аналитическую систему «РТ-Каталог». Система представляет собой не только единый каталог продукции в ИТ-отрасли для предприятий госкорпорации «Ростех», но является единым источником референтных цен по ИТ-продукции, сообщили CNews в «РТ-Информ».

«РТ-Каталог» применяется при определении начальных (максимальных) цен, осуществлении заказов на ИТ-продукцию, выборе технических, проектных решений в ИТ-отрасли. Отличительной особенностью нового ресурса является каталогизация ИТ-продукции с учетом артикулов, партийных номеров, иных средств индивидуализации продукции, что позволит определять начальные (максимальные) цены в различных временных интервалах, видеть динамику их изменения, а также получать цены, «очищенные» за счет отказа от избыточных потребительских свойств и характеристик, а также иных отягчающих цену условий сделок.

Работа с «РТ-Каталогом» сократит процесс обоснования начальных (максимальных) цен. Обоснование цены можно будет осуществить в режиме онлайн, система автоматически сформирует необходимый отчет и приложит коммерческие предложения, рассказали в «РТ-Информ».

Ожидается, что каталогизация ИТ-продукции значительно сократит процедурные сроки, позволит по единым каталожным позициям и по типовым техническим заданиям осуществлять закупки ИТ-продукции.

«РТ-Каталог» также объединит заказчиков и поставщиков ИТ-продукции, позволит всем пользователям системы достичь прозрачности закупок и корректности цен.

Функционал «РТ-Каталога» позволяет осуществлять оперативный контроль и мониторинг, получать различную аналитическую информацию и строить необходимые отчеты как поставщикам решений, так и представителям предприятий госкорпорации «Ростех».

«Новая система упростит процесс поиска товаров и поставщиков, создаст возможность проведения сравнения и анализа ценовых предложений, позволит автоматически формировать типовые спецификации ИТ-продукции, — заявил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. — Экономия средств при использовании “РТ-Каталога”, по нашим подсчетам, должна составить не менее 20% при проведении закупок в ИТ-продукции».

В пилотную зону проекта «РТ-Каталог» вошли такие компании «Ростеха», как «Вертолеты России», концерн «Радиоэлектронные технологии», ОДК, «Нацимбио», «РТ-Химкомпозит», «Станкопром», НПО «Высокоточные комплексы» и «Камаз».