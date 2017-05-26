«РТ-Информ» планирует сэкономить на ИТ-закупках для «Ростеха» 22 млрд рублей

В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов рассказал об экономии на централизованных закупках программного обеспечения и вычислительной техники, переходе к сервисной модели обслуживания предприятий.

По словам Камиля Газизова, в 2016 году экономия средств на ИТ-продукцию за счет консолидированных поставок в интересах предприятий «Ростеха» и типизации информационной архитектуры предприятий составила до 7%. В 2017-2025 годах возможно получение экономии до 40% (в зависимости от типа закупки) за счет стандартизации номенклатуры, объединения однотипных закупок, консолидации экспертизы и, как следствие, получения особых условий от поставщиков под плановые объемы. До 2025 года благодаря работе «РТ-Информ» накопленная экономия от закупок в абсолютном выражении может составить 22 млрд руб.

Руководитель «РТ-Информ» подчеркнул, что используя положительный опыт центрального аппарата Ростеха, компания предполагает осуществить постепенный переход на сервисную модель обслуживания для предприятий Госкорпорации. Напомним, что в 2015 году переход на сервисную модель был осуществлен центральным аппаратом Ростеха в рамках проекта «Услуга 360». По расчетам экспертов «РТ-Информ», экономия составила 167 млн руб.