Республика Бурятия внедрила единый сервис записи на прием к врачу и личный кабинет пациента

В Республике Бурятия в рамках развития регионального сегмента ЕГИСЗ запущен портал записи на прием к врачу и личный кабинет пациента со входом через Единую систему идентификации и аутентификации. Теперь пациенты могут записаться к участковым врачам и специалистам на портале https://registratura03.ru/, отследить расписание приема врачей, а также при необходимости отменить запись в личном кабинете.

Ранее в регионе действовали несколько порталов записи на прием к врачу: пациенту приходилось использовать тот или иной сервис в зависимости от того, какая медицинская информационная система была внедрена в принимающей медицинской организации. В результате создания регионального портала всем жителям Бурятии стала доступна запись к врачу через единое окно с авторизацией в ЕСИА. Кроме того, в качестве пилотного проекта реализована возможность записи в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко лечащими врачами из ГБУЗ «Городская поликлиника №1» города Улан-Удэ.

«Сервис записи на прием к врачу стал единым окном для всех пациентов в республике. В этом есть несомненная польза не только для пациентов, но и для врачей, и для Министерства здравоохранения Республики Бурятии. Единый ресурс позволил стандартизировать процедуру записи на прием, а также реализовать возможность использовать учетную запись единого портала госуслуг для входа в личный кабинет портала самозаписи. В настоящий момент реализуется возможность для Минздрава Республики формирования аналитических отчетов для отслеживания степени загрузки наших медицинских учреждений и эффективности применения ими предварительной записи на прием к врачу. В дальнейшем мы планируем предоставить возможность записывать пациентов в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко лечащим врачам всех медицинских организаций региона», – отметил Жаргал Махачкеев, заместитель директора МИАЦ Республики Бурятия.

В Республике Бурятия реализован интеграционный подход к созданию регионального сегмента ЕГИСЗ и внедрен сервис интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК). В регионе налажен обмен данными между медицинскими и лабораторными системами разных производителей, установленными в медицинских организациях, что позволяет органам управления здравоохранением республики получать аналитические сводки по всему региону.

«Сервис "N3. Запись к врачу", внедренный в Бурятии, позволяет подключить все электронные регистратуры региона. В личном кабинете пациенты могут не только посмотреть все свои записи и при необходимости самостоятельно отменить их, но и проверить прикрепление к участку, и даже подать жалобу на медицинское обслуживание и получить на нее ответ», – сказал Игорь Башков, заместитель руководителя направления «Здравоохранение» компании «Нетрика», разработчика интеграционного решения «N3. Здравоохранение».