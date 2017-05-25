РАСУ оснастит новые блоки на «Курской АЭС» системами связи

РАСУ («Русатом Автоматизированные системы управления»), дочерняя структура госкорпорации «Росатом», выступит поставщиком оборудования связи для сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2». Как сообщили CNews в РАСУ, компания участвовала в тендере как интегратор бизнеса «Электротехника».

Результаты открытого конкурса по теме «Поставка оборудования связи для сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2» стали известны 19 мая. Согласно им, РАСУ признана единственным участником, соответствующим требованиям и способным выполнить полный комплекс работ по разработке, изготовлению и поставке комплекса технических средств систем связи. В качестве комплектного изготовителя оборудования в заявке РАСУ определен ФГУП УЭМЗ.

В объем поставки входят системы общестанционной связи, оперативной громкоговорящей и телефонной связи, системы оповещения и поиска персонала, часофикации, телекоммуникационной транспортной сети, пейджинга, проводного радиотрансляционного вещания, радиосвязи на базе технологии TETRA, телевизионного вещания, системы эксплуатационных радиотелефонов и системы документирования.

Сроки поставки — 2020 г. для энергоблока №1 и 2022 г. для энергоблока №2. По мнению генерального директора РАСУ Андрея Бутко, реализация данного проекта может служить основой развития нового бизнес-направления компании по слаботочным системам и оборудованию связи.

РАСУ объявила о запуске нового направления бизнеса «Электротехника» 20 марта 2017 г. Совместно с участниками бизнеса компания-интегратор занимается созданием электрооборудования на всех этапах жизненного цикла, начиная от перспективных разработок и заканчивая мониторингом и диагностикой электротехнического оборудования. В число партнеров нового бизнеса входит широкий пул производителей электрооборудования, среди них — ФГУП УЭМЗ, ФГУП ВЭИ, ФГУП ПО «Север», ФГУП НИИИС, ФГУП ПО «Старт», ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП НИИЭФА, ФГУП ВНИИА, ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, ФГУП «Комбинат Электрохимприбор».

«Курская АЭС-2» — это станция замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской атомной станции. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 действующей атомной станции. ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизированный и информатизированный энергоблок технологии ВВЭР) отвечает современным российским и международным требованиям безопасности, обладает более длительным сроком службы — 60 лет и большей установленной мощностью по сравнению с реакторами действующей АЭС — 1255 МВт. Застройщик — технический заказчик объекта — «Концерн Росэнергоатом». Генеральный проектировщик и генподрядчик — ИК АСЭ.