Инженеры предприятия ОДК будут пользоваться «Виртуальным конструкторским бюро»

«Национальный Центр Информатизации» (НЦИ), дочерняя компания госкорпорации «Ростех», предоставит доступ к сервисам «Виртуального конструкторского бюро» (ВКБ) инженерам НПЦ газотурбостроения «Салют» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию»/ОДК). Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в рамках конференции «Цифровая Индустрия Промышленной России-2017» в республике Татарстан (г. Иннополис), сообщили CNews в НЦИ.

НЦИ предоставит «Салюту» программно-аппаратный комплекс, рассчитанный на 12 рабочих мест, включающих требуемый пакет ПО для математического моделирования и проектирования сложных инженерных решений. В свою очередь, «Салют» участвует в создании научно-производственной базы, в том числе с привлечением технологий, инженерных, технических и промышленных возможностей «Виртуального КБ».

«Это пока тестовый запуск, когда начнется коммерческая эксплуатация “Виртуального КБ”, количество рабочих мест в “Салюте” может быть увеличено, а функционал каждого виртуального рабочего места расширен. Инженеры “Салюта” смогут оценить все преимущества, которые дает использование сервиса. Это один из первых проектов внедрения решения на промышленном предприятии, в то же время, о своем интересе к “Виртуальному КБ” заявили более десятка компаний», — рассказал Константин Солодухин, генеральный директор «Национального Центра Информатизации».

Разработка и создание газотурбинной техники — это чрезвычайно наукоемкие, технически сложные проекты, которые требуют масштабной инфраструктуры, специфического инжинирингового программного обеспечения и интегрированных инструментов управления на протяжении всего жизненного цикла — от проектирования до утилизации изделия. Предполагается, что использование виртуального КБ позволит повысить эффективность инженерной работы, ее информационную защищенность и снизить расходы на специализированное ПО», — прокомментировал событие Дмитрий Елисеев, директор по ИТ НПЦ газотурбостроения «Салют».

«Виртуальное КБ» может использоваться в инженерных, строительных и производственных компаниях, центрах прототипирования и различных системах управления жизненным циклом изделия. По словам представителей НЦИ, сервис особенно эффективен в случае распределенной структуры предприятий и команд, при экстремально сжатых сроках старта проекта и наличии устаревших методов управления жизненным циклом изделия.