«Ростелеком» развивает сотрудничество с «РТ-Информ» и «Вертолётами России»

«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве в ИТ-сфере с «РТ-Информ» (центр ИТ-компетенций госкорпорации «Ростех») и «Вертолетами России». В результате соглашения планируется достигнуть сокращения затрат на информатизацию предприятий вертолетной отрасли при расширении и оптимизации качества предоставляемых услуг в области информационных технологий, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Свои подписи под документом поставили генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Подписанное соглашение позволит сократить затраты на предоставляемые инфраструктурные сервисы для предприятий «Вертолетов России», развивать проекты в области обеспечения холдинга вычислительной инфраструктурой, вычислительными мощностями, предоставления информационных сервисов, в том числе с виртуализацией ресурсов предприятий.

«Соглашение обеспечит фундамент для модернизации всей информационной инфраструктуры “Ростеха”, — считает генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. — Централизованная система мониторинга информационной безопасности, географически распределенные ЦОД и быстрая масштабируемость решений создадут благоприятные условия для перехода к сервисной модели оказания услуг предприятиям “Ростеха”. Установленное сотрудничество способствует технологическому росту и модернизации ИТ-инфраструктуры госкорпорации».

«Мы приветствуем развитие партнерства с такими крупными игроками на рынке высоких технологий, как “РТ-Информ” и “Вертолеты России”, с целью получения эффективных инфокоммуникационных решений, — заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Уверен, что подписанное соглашение послужит плодотворному развитию взаимовыгодного сотрудничества, которое позволяет консолидировать усилия, ресурсы, знания и опыт практической реализации проектов».