«Кронштадт» завершил первый этап создания единой картографической системы для Минобороны РФ

Группа «Кронштадт» объявила об успешном выполнении Гособоронзаказ-2016 по оснащению шести центров геопространственной информации Минобороны РФ новейшими программно-аппаратными комплексами, и, таким образом, сдала заказчику полноценную систему создания и обновления электронной картографической информации.

Шесть программно-аппаратных комплексов для создания и обновления цифровой информации о местности (ПАК СО ЦИМ), установленные в центрах электронной картографии Минобороны РФ в Иркутске, Симферополе, Ногинске, Иваново, Москве и Голицыно в рамках ГОЗ-2016, образуют систему, призванную впоследствии стать основой единого геоинформационного пространства Вооруженных Сил РФ. Крупнейшим блоком данной системы стал центр в Ногинске – он оснащен оборудованием для одновременной работы около 40 человек.

Развертывание в центрах электронной картографии подобных программно-аппаратных комплексов, а также сопряжение их с Единой автоматизированной системой обеспечения вооруженных сил РФ геопространственной информацией (ЕАСО ГПИ) призвано существенно повысить эффективность картографического производства и улучшить работу с геопространственной информацией.

Генеральный директор группы «Кронштадт» Армен Исаакян отметил: «Первый этап проекта по развертыванию единой системы геопространственной информации для вооруженных Сил РФ заложил прочную основу для успешной реализации всего замысла и подтвердил высокий уровень компетенций и опыт специалистов компании. Мы получили благодарственные письма от всех руководителей центров с признанием профессионализма сотрудников компании и надеемся, что все центры войдут в единый рабочий режим и смогут выполнять поставленные перед ними министром обороны РФ задачи».

На последующих этапах развертывания системы геопространственной информации будет осуществлена интеграция уже введенных в эксплуатацию центров в единую автоматизированную систему.